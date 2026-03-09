Pe cât e de spectaculoasă lumea circului pentru noi, cei din public, pe atât de neiertătoare e ea, pentru acrobaţi, la cea mai mică greşeală. O acrobată de 58 de ani a ajuns la spital după un accident grav petrecut în arenă, sub privirile înmărmurite ale spectatorilor. A căzut de la înălțime, deşi trebuia doar să asiste un număr periculos pe aşa-numita "roata morții".

"Dă-te, dă-te! Roata!". A fost momentul în care spectacolul de circ s-a transformat într-o amintire şocantă pentru sute de spectatori. Gabriela s-a agăţat de roata morţii, dar nu a reuşit să o oprească.

"Rolul ei era doar să oprească roata. Nu a oprit-o la timp. Neatenţie, pur şi simplu neatenţie", spune Orlando Oprescu, DirectorCirc.

Nimeni nu era pregătit pentru un asemenea deznodământ

Articolul continuă după reclamă

Restul acrobaţilor de pe scenă nu au avut timp să reacţioneze. Iar primul ajuns lângă Gabriela, ar fi putut să-i facă mai mult rău decât bine.

"Succesiunea de manevrea în această interveţie ar fi fost imobilizarea capului, verificarea stării de conştienţă, verificarea respiraţiei. Atâta timp cât nu imobilizăm capul şi o manevrăm într-un fel în care expune victima se poate întampla o secţiune de măduva spinării, ceea ce duce la paralizia muschilor respiratori şi moartea prin sufocare", spune Cristian Grasu, Preşedintele Asociaţiei Serviciilor de Ambulanţă din România.

Din fericire, starea victimei nu a fost agravată de intervenţia stângace a colegului ei. Acrobata, o femeie de 58 de ani, a ajuns la Spitalul Pantelimon. Medicii au internat-o în secția de Ortopedie. Ea are o fractură gravă la gleznă, la piciorul drept, dar și un traumatism cranio-cerebral cu o mică sângerare la nivelul creierului.

Polițiștii au deschis un dosar penal şi investighează accidentul.

Așa-numita "roată a morții" a făcut o victimă și în urmă cu trei săptămâni, la Craiova. Hugo, un acrobat spaniol, a căzut de la patru metri și a ajuns la spital cu leziuni la coloana vertebrală. A avut noroc şi a scăpat de o viaţă în cărucior. E în Spania acum, la recuperare.

Marko Pavlovici Like

Întrebarea zilei Credeți că ar putea trece carburanții de 10 lei litrul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰