Ţara europeană care oferă salarii de peste 8.000 € şi cazare gratuită. Condiţia pentru a munci aici

Liechtenstein, mic stat european situat în Alpi și unul dintre cele mai bogate din lume, caută muncitori. Sunt disponibile aproape 300 de locuri de muncă pentru spanioli, cu salarii atractive şi de 8.000 de euro, iar unele posturi care oferă cazare gratuită.

Salariul mediu în Liechtenstein este de aproximativ 7.150 euro, iar profesioniștii calificați pot câștiga peste 10.500 euro pe lună. Cele mai bine plătite posturi sunt director general, director IT și director de call center, cu salarii între 12.948 și 15.227 euro pe lună, în timp ce cele mai mici salarii le primesc cadrele didactice de la grădiniță, consilieri sociali și croitorii între 2.024 și 2.351 euro.

Deși cunoașterea limbii germane nu este obligatorie, aceasta poate deschide mai multe oportunități de angajare. Printre posturile disponibile se numără angajați pentru servicii domestice, cupluri pentru întreținere casnică cu cazare gratuită, operatori de mașini și montaj, personal logistic sau frizeri în saloane de lux, cu salarii competitive.

Pentru a munci în Liechtenstein este obligatoriu un permis de rezidență. Acesta poate fi pe termen scurt, pentru lucrări de până la 12 luni, pe termen lung pentru șederi de peste un an, permanent după cinci ani de rezidență sau de frontieră pentru cei care locuiesc în țările vecine.

Printre avantajele muncii în Liechtenstein se numără salariile mari, economia stabilă și unul dintre cele mai bune sisteme sanitare și educaționale din Europa, scrie noticiastrabajo.huffingtonpost.es.

