Democraţia "şi-a trăit vremea" şi "este timpul să se treacă la altceva", a declarat primarul din Auckland, cel mai mare oraş din Noua Zeelandă, lăudând 'prosperitatea' Chinei conduse de un partid unic, transmite miercuri AFP.

Primarul Wayne Brown, în funcţie din 2022 şi cunoscut pentru declaraţiile sale controversate, a mărturisit că a urmărit recentele alegeri din ţara sa în timp ce se afla într-o călătorie în metropola chineză Guangzhou. "Nu ştiu ce se întâmplă în Noua Zeelandă", a spus el în interviul publicat marţi.

"Este un sistem impenetrabil... şi uitaţi-vă la alegerile din America... au produs un fel de guvernare care nu funcţionează. Europa nu a mai cunoscut alegeri bune de ani de zile", a continuat el.

"Democraţia şi-a trăit vremea. Este timpul să se treacă la altceva", a mai spus el.

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Alegerile desfăşurate la începutul lunii în Noua Zeelandă s-au încheiat fără o majoritate clară. După publicarea rezultatelor definitive la 27 noiembrie, vor urma negocieri în vederea formării unei coaliţii.

Întrebat care ar fi alternativa la democraţie, primarul Brown a răspuns că nu doreşte să intre pe terenul ideologiei: "Cine anume funcţionează? China funcţionează. Adică, în ce priveşte creşterea economică şi prosperitatea".

Declaraţiile i-au atras o admonestare din partea ambasadorul SUA la Wellington, Jared Novelly.

"Îmi închipui că guvernul neozeelandez cere un minimum de coeficient intelectual pentru primirea un briefing de la serviciile de informaţii. Este evident, judecând după declaraţiile sale, că primarul nu atinge acest prag", a scris ambasadorul pe X.

"Statele Unite şi Noua Zeelandă nu au construit două democraţii prospere hotărând că a da cuvântul poporului este prea constrângător", a adăugat el.

Ulterior, ambasadorul a spus la radioul public RNZ că se pare că primarul a fost 'capturat' de China.

Noua Zeelandă şi-a înăsprit poziţia faţă de Beijing în ultimii ani, iar un raport publicat în august de o agenţie de informaţii a acuzat China de spionaj, ceea ce ambasada chineză a dezminţit cu fermitate.