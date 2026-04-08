Dacă taxa de 25 de lei v-a descurajat să mai comandați de pe site-urile chinezești, atunci nu vă numărați printre cei care au adus bani în plus la bugetul statului. Doar în prima lună de la introducerea taxei, statul a strâns zeci de milioane de lei. Iar dacă ritmul se menține, într-un an s-ar putea ajunge la câteva sute de milioane. Chiar și așa, se vede deja o schimbare în comportamentul de consum: pentru că plătim mai mult pentru ele, am început să cumpărăm mai puține chinezării.

În prima lună de aplicare a taxei pentru coletele care vin din afara Uniunii Europene, statul a adunat la buget aproximativ 49 de milioane de lei. În ianuarie au intrat în România aproape două milioane de colete din afara Uniunii Europene, majoritatea din China, cu o valoare sub 150 de euro, limita până la care se aplică taxa.

Dacă ritmul se menține, statul ar putea încasa în jur de 600 de milioane de lei, adică 120 de milioane de euro într-un an. Taxa nu apare separat pe bon, dar este transferată, într-un fel sau altul, în prețul pe care producătorul îl afișează.

Totodată, în luna ianuarie, spun specialiștii, vânzările au scăzut cu aproximativ 15% față de luna ianuarie a anului anterior. Poate din cauza taxei, dar și pe fondul unui consum general mai scăzut, cu 6,5% față de anul trecut.

