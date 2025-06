Marian Nica avea trecut în contract un leu şi 57 de bani pe kWh. Nu avea de gând să schimbe furnizorul, dar atitudinea companiei l-a convins. "M-am dus la ei şi am zis: nu negociem? au zis că nu se poate negocia. Să fiţi sănătoşi. Am preferat să pierd timpul pe aici, decât să le dau lor bani. Bine că am scăpat, bine c-am rezolvat. Am semnat contractul, un an nu umblă la preţ", a declarat Marian Nica, client.

Compania de stat Hidroelectrica oferă cel mai mic tarif de pe piaţă

Compania de stat Hidroelectrica oferă cel mai mic tarif de pe piaţă, puţin peste un leu pe kWh. În topul tarifelor urmează un leu şi 26 de bani, urmat de un leu şi 31 de bani. Marile companii din energie trec, însă, în contract valori care ajung la 1,44, după expirarea plafonării. "Nu s-a mai putut amâna toată această discuţie care nu era echitabilă pentru că şi un miliardar şi bătrânul care are 1.500 de lei pensie beneficia de aceeaşi schema de susţinere", a declarat Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

"Ce ştim este că, pentru majoritatea consumatorilor, preţurile vor creşte. Va rămâne aşa pentru următorul an până în momentul în care piaţa va avea timp să se reaşeze", a declarat Mihnea Cătuţi, expert energie. Cum ştii ce preţ ai la energie electrică? Te uiţi în contractul pe care îl ai cu furnizorul. Iar dacă nu ştii să-l citeşti, sună la companie care îţi furnizează energie. Dacă eşti nemulţumit de preţ, poţi schimba oricând furnizorul, chiar şi după 1 iulie. E gratis. Pe site-ul posf.ro găseşti comparatorul de preţuri, unde poţi vedea tarifele de la toţi furnizorii. Contractul îl poţi încheia direct pe site-ul furnizorului ales sau poţi merge la sediul acestuia.

"Este dreptul fiecărui conusumator să denunţe actualul furnizor. Să îşi schimbe contractul oricând doreşte. Iar furnizorul nu poate să impună nicio taxă sau penalitate", a declarat Mihnea Cătuţi, expert energie. Consumatorii vulnerabili vor fi ajutaţi de stat cu un voucher lunar de 50 de lei. "Aproximativ 2,1 milioane de gospodării din România, ceea ce ne duce la peste 4 milioane de persoane", a declarat Bogdan Ivan, ministrul Economiei. Directorul de la Protecţia Consumatorului ne sfătuieşte să notăm indexul din seara aceasta pentru a ţine sub control consumul care de mâine va fi facturat la tarife mai mari.

