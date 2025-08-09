Turismul înregistrează pierderi uriaşe din cauza măsurilor de austeritate

Turismul din România este la un pas de colaps! Staţiunea Sovata din judeţul Mureş, una dintre cele mai apreciate şi iubite de turişti în sezon estival, înregistrează pierderi uriaşe. Măsurile de austeritate le pun beţe în roate hotelierilor, iar asta se traduce în încasări tot mai mici şi imposibilitate de plată a salariilor.

Staţiunea Sovata, recunoscută pentru lacurile sărate şi peisajele fabuloase duce lipsă de turişti. Dacă în anii trecuţi, hotelierii făceau cu greu faţă valului de turişti, acum, abia dacă mai vezi câţiva pe străzile staţiunii.

"Eu din Bucureşti, dânsul din Statele Unite. Suntem în trecere, deocamdată. Eu am mai fost aici, ştiu ce frumos este", spune un cuplu venit să viziteze staţiunea.

"Este prima dată când venim şi ne-a plăcut aşa peisajul, cum s-a văzut prin fotografii, pe la televizor şi am zis să venim şi noi. Noi am venit, numai ne uităm prin jur un pic, admirăm priveliştea şi plecăm după-masă acasă", mărturisesc alţi turişti.

"La cele trei hoteluri deţinute de noi în staţiunea Sovata, în luna iulie, la capitolul camere vândute, suntem în minus cu 9,5% comparativ cu iulie 2024. Dacă vorbim de primele şapte luni, atunci suntem la 3,5-4% minus", susţine Robert Nagy Fulop, trafic manager complex hotelier.

Unul dintre domeniile afectate de măsurile de austeritate este turismul, care înregistrează deja pierderi uriaşe.

"Oamenii sunt speriaţi. La ce se renunţă prima dată, dacă ne gândim la bugetul familiei? Pe ce putem să facem economii? Prima dată vine turismul. Şi problema cu Salina Praid se resimte. Dacă cineva venea în Salina Praid, trebuia să vină cel puţin 10 zile, două săptămâni", susţine Fulop Laszlo Zsolt, primar Sovata.

Urşii sunt o altă problemă pentru care turiştii evită staţiunea Sovata.

"Urşi sunt peste tot acum. Dacă nu te dai la ei, nici ei nu se dau la tine", susţine un turist.

"Am capturat peste 25 de bucăţi, primăvara acestui an. De trei ani de zile, gradual, conform legislaţiei în vigoare, am alungat, am relocat, am marcat şi ţinem evidenţa lor. Localitatea noastră este în siguranţă în privinţa urşilor", potrivit lui Fulop Laszlo Zsolt, primar Sovata.

La cele două lacuri cu proprietăţi balneare din staţiune, s-au înregistrat pierderi de 38% anul acesta, faţă de anul trecut, deşi biletele s-au scumpit cu cinci lei.

Sorin Tanţoş Like

Întrebarea zilei Sunteți de acord să retrageți, la pensionare, doar 25% din suma acumulată în Pilonul II? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰