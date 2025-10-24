Antena Meniu Search
Paradoxal, devine tot mai greu să ne îndatorăm la bănci. Creșterea IRCC a majorat cu 500 de lei pragul minim de venit necesar pentru obținerea unui credit ipotecar. Impactul este resimțit și de cei care au deja credite: ratele lunare au crescut, în doar o lună, cu câteva sute de lei.

de Redactia Observator

la 24.10.2025 , 19:53

La începutul lunii, IRCC, indicele în funcție de care se calculează dobânzile pentru creditele ipotecare, a urcat la 6,06%, cel mai înalt nivel din istorie. Automat au scăzut şi sumele pe care le putem împrumuta.

Experţii recomandă accesarea unui credit ipotecar cu dobândă fixă pe o perioadă cât mai lungă. Băncile vin cu oferte - dobânzi fixe între 4,7% şi 7,84%.

Creșterea IRCC se vede şi în buzunarul celor care au deja împrumuturi. Ratele lunare au crescut între 4,5% și 10 % în funcție de valoarea creditului, spun experţii.

Experţii spun că dobânzile vor rămâne ridicate până în toamna anului viitor. ​

