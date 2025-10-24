Video Un credit ipotecar este din ce în ce mai greu de obţinut şi ratele sunt tot mai mari
Paradoxal, devine tot mai greu să ne îndatorăm la bănci. Creșterea IRCC a majorat cu 500 de lei pragul minim de venit necesar pentru obținerea unui credit ipotecar. Impactul este resimțit și de cei care au deja credite: ratele lunare au crescut, în doar o lună, cu câteva sute de lei.
La începutul lunii, IRCC, indicele în funcție de care se calculează dobânzile pentru creditele ipotecare, a urcat la 6,06%, cel mai înalt nivel din istorie. Automat au scăzut şi sumele pe care le putem împrumuta.
Experţii recomandă accesarea unui credit ipotecar cu dobândă fixă pe o perioadă cât mai lungă. Băncile vin cu oferte - dobânzi fixe între 4,7% şi 7,84%.
Creșterea IRCC se vede şi în buzunarul celor care au deja împrumuturi. Ratele lunare au crescut între 4,5% și 10 % în funcție de valoarea creditului, spun experţii.
Experţii spun că dobânzile vor rămâne ridicate până în toamna anului viitor.
