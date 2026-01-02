Un francez stabilit la Brașov de aproape cinci ani a stârnit discuții aprinse pe Reddit după ce a comparat costul vieții din România cu cel din Franța și a concluzionat că țara noastră a devenit mai scumpă decât patria sa.

Un francez stabilit în Brașov se plânge de prețurile din România: "Mă gândesc serios să mă întorc în țara mea" - Shutterstock

Bărbatul, care a ajuns în România în vara anului 2021, a explicat că salariul său românesc de aproximativ 5.000 de lei, care înainte era confortabil, abia mai acoperă cheltuielile curente, mai ales chiria unei camere.

Într-o postare recentă, el a menționat că, în timpul unei vizite în Toulouse, a observat că prețurile sunt aproape la fel ca în România, însă salariile sunt de două ori mai mari. De exemplu, un restaurant pentru două persoane costă în jur de 150 de lei în Brașov, în timp ce în Franța suma pentru aperitiv și fel principal este de aproximativ 30 €.

"Bună ziua, sunt francez și locuiesc în România de aproape 5 ani. Am ajuns în vara anului 2021. Am un salariu românesc de aproximativ 5.000 de lei, care înainte era foarte confortabil pentru a trăi, dar acum, odată cu creșterea taxelor și a prețurilor la alimente, a devenit destul de mic, mai ales când trebuie să plătești și chiria unei camere.

Articolul continuă după reclamă

Am fost recent în Franța pentru sărbători și am realizat că prețurile din Franța sunt acum aproape la fel ca în România, dar salariile sunt de două ori mai mari. De exemplu, în România, pentru două persoane, un restaurant ajunge la aproximativ 150 de lei, iar în Franța este cam 30 € pentru aperitiv și fel principal. Ce părere aveți despre asta? Mă gândesc serios să mă întorc în țara mea pentru a avea un trai mai confortabil", a scris utilizatorul platformei Reddit.

Postarea a atras numeroase comentarii, unii utilizatori evidențiind chiriile mai mari din Franța, alții împărtășind experiențe ale francezilor care aleg să se mute în România pentru siguranță și costuri mai mici.

De la 1 ianuarie, românii se confruntă cu majorări importante: benzina, motorina și alimentele se scumpesc, iar impozitele pentru case și mașini cresc semnificativ. Este introdusă și o taxă de 25 de lei pentru coletele cu valoare mai mică de 150 de euro provenite din afara Uniunii Europene.

