Un furnizor gigant de energie, compania britanică Centrica, intră în România. Firma a solicitat deja acordarea licenţei pentru furnizarea de energie electrică.

Un furnizor gigant de energie intră în România. Compania a solicitat deja acordarea licenţei - Shutterstock

Compania britanică Centrica, furnizor de energie, va intra în România, unde a solicitat deja acordarea licenţei pentru furnizarea de energie electrică.

Compania este furnizor pentru locuinţe şi societăţi. Furnizează energie şi servicii pentru peste 10 milioane de clienţi rezidenţiali şi comerciali, relevă datele analizate de Profit.

Centrica are 8 birouri de pe două continente şi peste 20.000 de angajaţi şi tranzacţionează energie electrică, gaze, gaze naturale lichefiate şi certificate verzi, conectând producătorii, furnizorii şi cumpărătorii de energie pe pieţele angro de energie.

Articolul continuă după reclamă

Compania este unul dintre cei mai mari administratori de active regenerabile din Europa, cu o capacitate contractuală de peste 16,5 GW, din care peste 85% sunt active regenerabile.

Anul trecut a avut afaceri de aproape 20 miliarde lire sterline.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Săriţi peste micul dejun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰