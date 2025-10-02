Ministrul Energiei anunță că vrea să plafoneze prețul curentului la un leu pe kWh, dar n-are niciun plan concret. Specialiștii sunt sceptici: fără să creștem producția vom plăti factura întreagă. Mai ales că, în ultima vreme, exportăm electricitate la preţuri de nimic şi o importăm de mii de ori mai scump.

Din iulie, de când statul nu mai plafonează tariful, facturile la electricitate au tot crescut, iar ministrul Energiei vrea să revină acum la preţuri limitate.

Propunerea Ministerului Energiei

"Sunt 3,7 milioane de locuinţe care au un consum de sub 100 kWh pe lună. Va fi un foarte mare plus pentru acele familii care astăzi şi aşa au puterea de cumpărare erodată", a declarat Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

"Nu ştim de ce vorbim de 1 leu pe kWh, nu ştim de ce vorbim de venituri până la 3.000 de lei. Dacă decidem să dăm un astfel de plafon doar anumitor categorii de consumatori, nu vom reduce şi preţul energiei. Ci doar vom redistribui cine plăteşte pentru acel preţ", a subliniat Mihnea Cătuţi, expert în energie.

Acum plătim curentul la preţ peste media europeană şi am ajuns să avem facturi mai mari decât francezii, spaniolii şi olandezii. Tarifele sunt mai mari pentru că includ şi importuri scumpe, pentru a acoperi consumul mare din orele de vârf.

Tarifele, uriașe în orele de vârf: România vinde ieftin, cumpără scump

"Când vine un val de frig, afectează toată Europa. Şi atunci toată lumea are nevoie de energie. Când nu ai de unde s-o aduci şi cererea este mare, preţurile cresc", a explicat Silvia Vlăsceanu, expert în energie.

"Sunt pe intervale orare şi pot să varieze între 700 - 800 de lei şi chiar 2.500 - 3.000 de lei. Şi paradoxul este dat de faptul că România vinde la preţuri ridicol de mici. Aveam un exemplu din 22 septembrie în care s-a vândut cu 10-20 de cenţi", mai spune ministrul Bogdan Ivan.

Problema este că vindem în orele de prânz, când toate ţările au producţie mare şi nu putem cere tarifele mai ridicate. Experţii estimează că importurile vor creşte la iarnă. România nu va putea asigura cu propriile centrale consumul de curent în intervalele de vârf.

