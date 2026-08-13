Un nou val de concedieri masive la un gigant IT, prezent şi în România

Oracle pregătește un nou val de concedieri, în timp ce investește zeci de miliarde de dolari în AI. Compania americană ar urma să reducă numărul angajaților în mai multe echipe, iar în unele cazuri, disponibilizările ar putea ajunge la procente de două cifre, potrivit unor surse și a unui document intern consultat de Business Insider .

Managerilor Oracle li s-ar fi cerut deja să întocmească liste cu angajații care ar urma să fie concediați, iar compania intenționează să reducă numărul de angajați până la începutul celui de-al doilea trimestru fiscal, la 1 septembrie, potrivit uneia dintre sursele citate. Deocamdată, Oracle nu a comentat informațiile.

Oracle a renunțat deja la 21.000 de angajați

Noul val de concedieri vine după o restructurare amplă începută deja în acest an. Potrivit celui mai recent raport financiar al companiei, numărul angajaților Oracle a scăzut cu aproximativ 21.000, echivalentul a 13%, în anul fiscal încheiat la 31 mai 2026. Compania are în prezent aproximativ 141.000 de angajați la nivel global.

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Concedierile au loc în contextul în care Oracle cheltuiește sume uriașe pentru a-și extinde infrastructura destinată inteligenței artificiale. În anul fiscal 2026, compania a investit 55,7 miliarde de dolari în infrastructură, inclusiv în noi centre de date. Cheltuielile au depășit cu 23,7 miliarde de dolari banii pe care compania i-a generat în numerar în aceeași perioadă.

Pentru a finanța această expansiune, Oracle a atras 43 de miliarde de dolari prin datorii și alte 5 miliarde de dolari prin vânzarea de acțiuni în anul fiscal 2026. Compania se așteaptă să atragă încă aproximativ 40 de miliarde de dolari în actualul an fiscal, printr-o combinație de datorii și vânzări de acțiuni.

Peste 500 de angajați Oracle România, vizați de concedieri, în iunie

În luna iunie, aproximativ 500 de angajați ai Oracle România erau vizaţi de concedieri. Aceştia ar fi fost anunțați prin e-mail că urmează să fie disponibilizați.

Este al doilea val major de concedieri la Oracle România în decurs de doi ani. În 2025, compania a renunțat la aproximativ 400 de angajați. Oracle România are peste 4.000 de specialiști și a înregistrat în ultimul an o cifră de afaceri de aproape 1,8 miliarde de lei, fiind unul dintre jucătorii importanți ai industriei IT din România.

În 2025, aproape un sfert de milion de oameni au fost afectați de concedieri în industria tech la nivel global. Alţi aproape o 100.000 şi-au pierdut job-urile în primele luni ale lui 2026. România nu a fost nici ea ocolită de disponibilizări. În 2026 peste 1000 de angajați din IT au rămas fără un loc de muncă.

Miliarde pentru AI, dar mai puțini angajați

Companiile IT investesc masiv în inteligență artificială și în infrastructura necesară pentru aceasta, în timp ce reduc costurile cu forța de muncă. Oracle a recunoscut că implementarea inteligenței artificiale în operațiunile companiei a dus și ar putea continua să ducă la reducerea numărului de angajați.

Acțiunile Oracle au scăzut cu aproape 26% de la începutul anului, pe fondul îngrijorărilor investitorilor privind costurile uriașe ale infrastructurii AI și viitorul industriei tradiționale de software.

Endava, Microsoft, Bitdefender, UiPath și eMAG au făcut deja reorganizări similare. În toată ţara, peste 34.000 de contracte de muncă au fost încheiate prin concediere de la începutul anului. ​