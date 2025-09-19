Un oligarh apropiat de Viktor Orban, la un pas să preia afacerea Napolact

Oligarhul maghiar Sándor Csányi, prin grupul agroalimentar Bonafarm, a semnat un acord pentru preluarea Napolact și a fabricilor din Cluj-Napoca și Târgu Mureș de la FrieslandCampina, tranzacție ce așteaptă aprobarea Consiliului Concurenței.

Sándor Csányi este președinte al OTP Bank Group (cea mai mare instituție bancară din Ungaria), acționar și membru în consiliul de administrație al gigantului energetic MOL și proprietar al conglomeratului agroalimentar Bonafarm, conform defapt.ro.

Compania olandeză Royal Friesland Campina a încheiat un acord pentru vânzarea integrală a operațiunilor sale din România către grupul maghiar Bonafarm, operațiuni care includ Napolact.

El ridică în interpelarea menţionată problema riscurilor "la adresa securităţii naţionale şi a ordinii publice generate de potenţiala preluare a companiei Napolact de către grupul maghiar Bonafarm" şi aduce mai multe argumente.

