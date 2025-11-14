Bucureştiul a fost inclus în premieră în clasamentul european al oraşelor analizate pentru investiţii imobiliare, un indicator important pe piaţa internaţională. În ciuda contextului economic, străini din toată lumea încep să cumpere apartamente şi case mai ieftine decât în alte capitale europene. Specialiştii spun însă că oferta este limitată din cauza PUZ-urilor blocate.

Bucureştiul are încă un motiv să intre în vizorul investitorilor străini! Este pe lista oraşelor atractive pentru tranzacţii imobiliare, alături de Londra, Paris sau Madrid.

"Capitala ocupă locul 30 în acest top european, urmată fiind de Istanbul şi Sofia. Cel mai mare scor l-a obţinut când vine vorba despre evoluţia populaţiei, ce ar putea aduce mai mulţi investitori, dar dacă vorbim despre piedici, vorbim despre evoluţia economică. Este mult mai scăzută decât în cazul altor oraşe", a transmis Îngrid Tîrziu, reporter Observator.

Unii investitori străini au intuit de mult timp potenţialul României şi se bucură astăzi de succes pe piaţa imobiliară.

"Am ales România acum 22 de ani, pentru că am văzut că este o piaţă care are stabilitate //taie// şi are mână de lucru foarte talentată. Are foarte mult potenţial, mai ales pentru investitorii care caută sustenabilitate sau investiţii pe termen lung. Noi creem comunităţi verzi, sustenabile, primul nostru proiect a fost şi primul certificat Platinum conform sistemului de evaluare LEED pentru comunităţi, planificare şi design din Europa", a afirmat Alex Skouras, investitor grec.

"S-a aliniat cultural cu valorile noastre de familie, legând asta de business trebuie să-ţi placă unde trăieşti şi locuieşti. Este o ţară şi o piaţă care s-au dezvoltat foarte bine de când e democrată. Am intrat ca investitori, apoi am devenit cumpărători de terenuri, iar acum suntem în stadiul businessului în care suntem dezvoltatori imobiliari. Am dezvoltat şi finalizat peste 400 de unităţi şi avem alte trei în construcţie", a declarat Michael Topolinski, investitor canadian.

Cererea din ce în ce mai mare va influenţa preţurile în următorii ani.

"Vor să cumpere unităţi care nu sunt în cea mai bună stare, să le renoveze mai bine sau mai rău şi să le vândă pentru un profit dar o mare parte dintre ei cumpără, renovează şi le închiriază. Avem în continuare PUZ-uri anulate în instanţă, cu excepţia sectorului 2, lucru care duce la o livrare mică de unităţi pe an şi asta creşte preţurile celor existente", a spus Toma Filipovici, preşedinte APAIR.

Specialiştii imobiliari spun că din acest motiv, în următorii ani, vom vedea tot mai multe reconversii din spaţii industriale şi comerciale în unităţi de locuit.

