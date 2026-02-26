Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Un producător auto de lux face concedieri masive din cauza tarifelor SUA şi a scăderii cererii din China

Valul concedierilor loveşte industria auto de lux din Marea Britanie. Producătorul auto Aston Martin a anunțat miercuri că va concedia până la 20% dintre angajați. Măsura vine ca încercare de a reduce costurile, pe fondul taxelor de import impuse de SUA și al scăderii cererii pe piața din China, scrie CNBC.

de Iulia Iancu

la 26.02.2026 , 08:51
Un producător auto de lux face concedieri masive din cauza tarifelor SUA şi a scăderii cererii din China - Shutterstock

Compania, care are aproximativ 3.000 de angajaţi, estimează economii anuale de circa 40 de milioane de lire sterline datorită acestor reduceri. Nu a precizat calendarul exact al concedierilor, dar a menţionat că majoritatea economiilor se vor vedea în acest an. Reducerea include şi un minus de 5% deja anunţat anul trecut.

Brandul celebru se confruntă de ani de zile cu dificultăţi

Aston Martin şi-a ajustat, de asemenea, planul de investiţii pe cinci ani, reducându-l de la 2 miliarde la 1,7 miliarde de lire prin amânarea unor proiecte de dezvoltare a tehnologiilor pentru vehicule electrice. După nouă sesiuni consecutive de scăderi, acţiunile companiei au crescut cu aproape 5% în tranzacţiile de miercuri dimineaţă.

Articolul continuă după reclamă

Brandul celebru pentru asocierea cu personajul James Bond se confruntă de ani de zile cu dificultăţi în generarea de numerar şi gestionarea unei datorii de 1,38 miliarde de lire, în ciuda injecţiilor de capital primite de la miliardarul canadian Lawrence Stroll, preşedintele companiei, şi prin diverse acorduri financiare.

Aston Martin a descris tarifele americane drept ”extrem de perturbatoare”, iar cererea din China, cea mai mare piaţă auto din lume, ca fiind ”extrem de slabă”.

Pierderile înregistrate în 2025

Compania se aşteaptă la noi ieşiri de numerar în 2026, dar anticipează şi ”o îmbunătăţire semnificativă” a performanţei financiare, vizând marje brute în zona de 30% şi un EBIT ajustat aproape de pragul de rentabilitate. Printre factorii pozitivi se numără aproximativ 500 de livrări ale noului supercar hibrid Valhalla.

În 2025, compania a raportat o pierdere operaţională de 259,2 milioane de lire. Pentru a-şi îmbunătăţi situaţia financiară, Aston Martin a semnat săptămâna trecută un acord de 50 de milioane de lire pentru vânzarea drepturilor perpetue de branding ale echipei sale de Formula 1.

Iulia Iancu
Iulia Iancu Like
aston martin marea britanie
Înapoi la Homepage
Implicată într-o afacere de 800 de milioane de euro! Ea este cea mai bogată fată de fotbalist din România
Implicată într-o afacere de 800 de milioane de euro! Ea este cea mai bogată fată de fotbalist din România
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu, dezvăluit chiar de fosta ei menajeră! Rețeta secretă a fost dezvăluită
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu, dezvăluit chiar de fosta ei menajeră! Rețeta secretă a fost dezvăluită
Ce diferență de vârstă este, de fapt, între Sandra Izbașa și soțul său, Răzvan, de la Power Couple. Campioana olimpică este mai mare
Ce diferență de vârstă este, de fapt, între Sandra Izbașa și soțul său, Răzvan, de la Power Couple. Campioana olimpică este mai mare
Doi pensionari au primit ajutor social timp de 10 ani, deși aveau economii de peste un milion de euro. În final, s-au autodenunțat
Doi pensionari au primit ajutor social timp de 10 ani, deși aveau economii de peste un milion de euro. În final, s-au autodenunțat
Eliza Natanticu a plâns neîncetat, în platoul Știrilor Antena Stars! Soția lui Cosmin Natanticu a suferit un AVC
Eliza Natanticu a plâns neîncetat, în platoul Știrilor Antena Stars! Soția lui Cosmin Natanticu a suferit un AVC
Comentarii


Întrebarea zilei
Ţineţi banii la comun cu partenerul?
Observator » Ştiri economice » Un producător auto de lux face concedieri masive din cauza tarifelor SUA şi a scăderii cererii din China