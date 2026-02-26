Un producător auto de lux face concedieri masive din cauza tarifelor SUA şi a scăderii cererii din China

Valul concedierilor loveşte industria auto de lux din Marea Britanie. Producătorul auto Aston Martin a anunțat miercuri că va concedia până la 20% dintre angajați. Măsura vine ca încercare de a reduce costurile, pe fondul taxelor de import impuse de SUA și al scăderii cererii pe piața din China, scrie CNBC.

Compania, care are aproximativ 3.000 de angajaţi, estimează economii anuale de circa 40 de milioane de lire sterline datorită acestor reduceri. Nu a precizat calendarul exact al concedierilor, dar a menţionat că majoritatea economiilor se vor vedea în acest an. Reducerea include şi un minus de 5% deja anunţat anul trecut.

Brandul celebru se confruntă de ani de zile cu dificultăţi

Aston Martin şi-a ajustat, de asemenea, planul de investiţii pe cinci ani, reducându-l de la 2 miliarde la 1,7 miliarde de lire prin amânarea unor proiecte de dezvoltare a tehnologiilor pentru vehicule electrice. După nouă sesiuni consecutive de scăderi, acţiunile companiei au crescut cu aproape 5% în tranzacţiile de miercuri dimineaţă.

Brandul celebru pentru asocierea cu personajul James Bond se confruntă de ani de zile cu dificultăţi în generarea de numerar şi gestionarea unei datorii de 1,38 miliarde de lire, în ciuda injecţiilor de capital primite de la miliardarul canadian Lawrence Stroll, preşedintele companiei, şi prin diverse acorduri financiare.

Aston Martin a descris tarifele americane drept ”extrem de perturbatoare”, iar cererea din China, cea mai mare piaţă auto din lume, ca fiind ”extrem de slabă”.

Pierderile înregistrate în 2025

Compania se aşteaptă la noi ieşiri de numerar în 2026, dar anticipează şi ”o îmbunătăţire semnificativă” a performanţei financiare, vizând marje brute în zona de 30% şi un EBIT ajustat aproape de pragul de rentabilitate. Printre factorii pozitivi se numără aproximativ 500 de livrări ale noului supercar hibrid Valhalla.

În 2025, compania a raportat o pierdere operaţională de 259,2 milioane de lire. Pentru a-şi îmbunătăţi situaţia financiară, Aston Martin a semnat săptămâna trecută un acord de 50 de milioane de lire pentru vânzarea drepturilor perpetue de branding ale echipei sale de Formula 1.

