Video Un proiect depus la Senat propune ca produsele "marcă proprie" din marile magazine să fie limitate la vânzare

Nu demult desfiinţam la Observator un mit: acela că produsele marcă proprie a marilor lanţuri din magazine sunt mai ieftine pentru că ar fi de o calitate mai slabă. Şi vă arătam atunci contrariul.... că, de fapt, de multe ori, sunt la fel de bune.

de Redactia Observator

la 08.10.2025 , 18:00

Astăzi, aflăm că nişte parlamentari s-au sesizat şi propun limitarea acestor alimente marcă proprie de la vânzare. Ba chiar au depus un proiect de lege în acest sens.

