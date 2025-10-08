Video Un proiect depus la Senat propune ca produsele "marcă proprie" din marile magazine să fie limitate la vânzare
Nu demult desfiinţam la Observator un mit: acela că produsele marcă proprie a marilor lanţuri din magazine sunt mai ieftine pentru că ar fi de o calitate mai slabă. Şi vă arătam atunci contrariul.... că, de fapt, de multe ori, sunt la fel de bune.
Astăzi, aflăm că nişte parlamentari s-au sesizat şi propun limitarea acestor alimente marcă proprie de la vânzare. Ba chiar au depus un proiect de lege în acest sens.
