Pastorul Jesse Louis Jackson, una dintre cele mai influente figuri ale luptei pentru drepturile civile din Statele Unite și un lider care a schimbat profund politica americană, a murit marți dimineață, la vârsta de 84 de ani, înconjurat de familie.

Jesse Jackson, pionier al drepturilor civile și apropiat al lui Martin Luther King, a murit la 84 de ani - Getty Images

Pastorul Jesse Louis Jackson, liderul marcant al mișcării pentru drepturi civile ale afro-americanilor, a murit la 84 de ani, a anunțat fiul său. Potrivit unui comunicat al organizației sale nonprofit pentru justiție socială, Rainbow PUSH Coalition, Jackson fusese internat în ultimele luni și se afla sub observație medicală din cauza bolii Parkinson, cu care se lupta din 2017. A murit marți dimineață, înconjurat de familie, precizează CNN.

"Angajamentul său neclintit pentru justiție, egalitate și drepturile omului a contribuit la formarea unei mișcări globale pentru libertate și demnitate. Un agent al schimbării neobosit, a ridicat vocile celor fără voce - de la campaniile sale prezidențiale din anii 1980 până la mobilizarea a milioane de oameni pentru a se înregistra la vot - lăsând o amprentă de neșters în istorie", se arată în comunicat.

Protejat al lui Martin Luther King Jr., Jackson a fost considerat de mulți comentatori "un american get-beget". Născut în Greenville, Carolina de Sud, în perioada segregării rasiale Jim Crow, dintr-o mamă adolescentă necăsătorită, el a ajuns să devină o figură emblematică a drepturilor civile și un politician care a marcat istoria, candidând de două ori la președinția SUA în anii ’80.

Campaniile prezidențiale care au schimbat politica americană

Cele două candidaturi ale lui Jackson pentru nominalizarea democrată la președinție au inspirat comunitatea afro-americană și au surprins observatorii politici prin capacitatea sa de a atrage și votanți albi. El a fost o figură de legătură între comunități cu mult înainte ca Barack Obama să apară pe scena politică națională.

Jackson a devenit cunoscut la nivel național în anii ’60, ca apropiat al lui Martin Luther King Jr. După asasinarea lui King, în 1968, a devenit unul dintre cei mai influenți lideri ai mișcării pentru drepturi civile din America, spre nemulțumirea unora dintre colaboratorii lui King, care îl considerau prea direct.

"Rainbow Coalition", alianța sa îndrăzneață care reunea afro-americani, albi, latino, asiatici, nativi americani și membri ai comunității LGBTQ, a contribuit la transformarea Partidului Democrat într-o formațiune mai progresistă.

"Steagul nostru este roșu, alb și albastru, dar națiunea noastră este un curcubeu, roșu, galben, maro, negru și alb, și toți suntem prețioși în ochii lui Dumnezeu", spunea el la un moment dat.

Unul dintre sloganurile sale definitorii era "Keep hope alive" ("Păstrați speranța vie"), repetat atât de des încât a ajuns să fie parodiat, fără ca pentru el să-și piardă vreodată sensul. Jackson a fost o forță a justiției sociale de-a lungul a trei epoci: perioada segregării Jim Crow, era drepturilor civile și perioada post-drepturi civile, care a culminat cu alegerea lui Obama și mișcarea Black Lives Matter.

Un pionier care a deschis drumul altor lideri

Viziunea lui Jackson a contribuit la remodelarea Partidului Democrat. El a fost primul candidat prezidențial care a inclus sprijinul pentru drepturile persoanelor gay ca parte importantă a platformei sale și a contestat deschis prioritatea acordată alegătorilor albi, moderați, din clasa de mijloc.

"Un Partid Democrat care reprezintă acum o Americă multiculturală și care a avut o persoană precum Kamala Harris ca (fost) vicepreședinte și pe Obama ca fost președinte a început, în multe feluri, cu acele campanii ale lui Jackson", spune David Masciotra, autorul cărții "I Am Somebody: Why Jesse Jackson Matters".

Schimbările promovate de el în sistemul de alocare a delegaților în alegerile primare democrate, de la modelul "câștigătorul ia totul" la unul proporțional, au contribuit ulterior la victoria lui Barack Obama în fața lui Hillary Clinton, în 2008.

Întrebat dacă l-a durut faptul că nu a devenit primul președinte afro-american al SUA, Jackson a răspuns: "Nu, nu mă doare, pentru că am fost un deschizător de drumuri, am fost un pionier. A trebuit să mă confrunt cu îndoieli, cinism și temeri legate de o persoană de culoare care candidează. Existau chiar cercetători de culoare care scriau lucrări despre de ce îmi irosesc timpul. Chiar și oameni de culoare spuneau că un afro-american nu poate câștiga."

El a spulberat percepția că o persoană de culoare nu ar putea fi un candidat prezidențial credibil. În dezbaterile televizate, despre care unii credeau că îl vor pune în dificultate, a demonstrat contrariul. "S-a dovedit că nu doar că s-a descurcat; de multe ori a câștigat acele dezbateri", spune Masciotra.

Problemele de sănătate

În ultimii ani a avut și alte probleme de sănătate. În 2021, el și soția sa au fost internați după ce au fost depistați pozitiv cu Covid-19. În noiembrie același an, a fost spitalizat după ce a căzut și s-a lovit la cap în timpul unui protest la Universitatea Howard.

A fost arestat în 2021 în timp ce îndemna Congresul să protejeze dreptul la vot și a condus marșuri pentru reforma sistemului de justiție penală.

În 2023 a anunțat că se retrage din funcția de președinte al Rainbow PUSH Coalition, la mai bine de 50 de ani de la fondarea organizației internaționale pentru drepturile omului. Moștenirea sa a fost celebrată în 2024, când a fost onorat pe scena Convenției Naționale Democrate, eveniment la care Kamala Harris a devenit prima femeie de culoare desemnată candidat principal al unui mare partid.

Jesse Jackson lasă în urmă soția, Jacqueline, și cei şase copii ai lor: Santita, Jesse Jr., Jonathan, Yusef, Jacqueline şi Ashley.

