Sentinţa record dată unui australian pentru trafic de reptile. Le trimitea în pungi de popcorn

Neil Simpson, un bărbat de 61 de ani din Sydney, a fost condamnat la opt ani de închisoare după ce a încercat să exporte ilegal sute de reptile native, inclusiv șopârle cu limbă albastră, dragoni cu barbă și skink-uri de deșert, către Hong Kong, România, Coreea de Sud și Sri Lanka, în perioada 2018 - 2023, relatează presa din Australia.

Australian condamnat la 8 ani de închisoare pentru trafic de reptile. Le ascundea în pungi de popcorn - Sursa: Profimedia

Potrivit RNZ, el va executa cel puțin cinci ani și patru luni înainte de a deveni eligibil pentru eliberare condiționată, într-un caz pe care autoritățile îl descriu drept cea mai lungă condamnare acordată vreodată în Australia unui traficant de animale sălbatice.

Bărbatul exporta ilegal reptile către România, Hong Kong, Coreea de Sud și Sri Lanka

În timpul investigațiilor, autoritățile au confiscat 101 reptile vii, șopârle, skink-uri și dragoni, îndesate în saci de pânză și ascunse în pungi de popcorn, cutii de biscuiți și apoi depozitate într-o geantă de mână.

Sute de alte reptile au fost confiscate în urma unor percheziții ulterioare realizate de investigatori ai Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water și de poliția din New South Wales.

101 reptile vii au fost confiscate

"Comerțul internațional ilegal cu fauna sălbatică prețioasă a Australiei este crud și are un impact devastator asupra biodiversității noastre", a declarat un purtător de cuvânt al departamentului.

Printre reptilele confiscate s-au aflat: shingleback lizards, șopârle cu limbă albastră din Western și Centralian, skink-uri cu coadă țepoasă din Southern Pygmy și Eastern Pilbara.

Alte trei persoane au fost condamnate pentru rolul lor în această rețea infracțională, după ce Simpson i-a angajat să trimită pachete în numele lui, pentru a evita să fie prins.

Autoritățile de mediu au salutat condamnarea record.

Conform legislației federale de mediu, exportul speciilor native reglementate fără permis reprezintă o infracțiune.

Exporturile ilegale de animale rămân o prioritate pentru autoritățile de mediu, inclusiv pentru nou-înființatul Biodiversity and Heritage Regulator din New South Wales.

"Colaborăm strâns cu partenerii noștri pentru a opri pachetele la frontieră, folosind tehnologii avansate de scanare care detectează animalele indiferent de metoda de ascundere" a mai declarat purtătorul de cuvânt.

