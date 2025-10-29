Dacă, în trecut, ideea de a te muta părea imposibilă din cauza banilor necesari, acum lucrurile par să se schimbe. Unele orașe americane ajung să plătească oamenii pentru a se muta acolo. După numeroase exemple europene, a venit rândul SUA să implementeze programe creative pentru a atrage noi locuitori.

Unele orașe din SUA sunt atât de disperate să atragă oameni, încât oferă până la 35.000 $ ca să te muți acolo - Shutterstock

Orașe și localități mici din SUA caută diferite modalități de a crește populația, oferind bani, subvenții pentru locuințe și numeroase alte reduceri, după modelul unor programe europene. Unele dintre cele mai tentante oferte vin din state cu creștere lentă a populației sau chiar în scădere, cum este cazul statului West Virginia. Majoritatea programelor se concentrează pe zone mai puțin urbane, în orașe mici sau comunități rurale, cum ar fi Newton, Iowa, mai multe comitate din Kansas și comunități din West Virginia, scrie Daily Mail.

Unul dintre cele mai cunoscute programe este cel din Tulsa, Oklahoma, care oferă până la 10.000 de dolari și un abonament gratuit la un spațiu de coworking pentru cei care pot lucra remote dispuși să se mute acolo. Lansat în 2018, programul Tulsa Remote a atras peste 3.800 de participanți.

"Deși a început ca un experiment pentru a diversifica economia orașului, programul a devenit un vehicul major pentru creștere și oportunitate", a declarat Justin Harlan, directorul programului Tulsa Remote. "Locuitorii din Tulsa văd deja impactul prin cheltuielile locale, crearea de locuri de muncă și venituri suplimentare din taxe", a mai spus Harlan.

Cel mai avantajos program pentru relocare se află în Belleville, Kansas, care oferă până la 35.000 de dolari pentru cei dispuși să construiască o locuință acolo. Aceasta include un ajutor financiar de bază de 25.000 de dolari și un bonus de 10.000 de dolari dacă locuința este printre primele cinci construite în cadrul programului. Cu o populație de sub 2.000 de locuitori, orașul caută clar să se extindă.

Prin programul MakeMyMove, Belleville oferă beneficii suplimentare lucrătorilor remote eligibili, inclusiv până la 1.500 de dolari pe an timp de cinci ani pentru rambursarea creditelor studențești și până la 3.000 de dolari pentru cei angajați în comitatul Republic, pentru a acoperi cheltuielile de mutare.

Un alt exemplu din Midwest este Jackson, Michigan, care acordă până la 25.000 de dolari pentru avansul la achiziția unei locuințe eligibile. Orașul, cu o populație de 30.920 de locuitori, încearcă să crească numărul de locuitori prin mai multe inițiative, ca răspuns direct la decenii de scădere semnificativă a populației.

Topeka, Kansas, oferă până la 15.000 de dolari pentru cei care se gândesc să cumpere aici o locuință sau până la 10.000 de dolari pentru chiriași prin programul "Choose Topeka", pentru a încuraja mutarea în oraș. Capitala statului colaborează cu angajatorii locali pentru a oferi bani celor dispuși să se mute.

