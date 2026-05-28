Dispariţia meseriilor care folosesc forţa fizică ar putea conduce la masculinitate toxică, e de părere Sting

Sting crede că faptul că tot mai mulți bărbați nu își mai folosesc mâinile și forța fizică în viața de zi cu zi ar putea contribui la apariția unor trăsături toxice ale masculinității moderne.

Artistul a declarat, într-un interviu pentru The Guardian, că una dintre consecințele dezindustrializării a fost pierderea sentimentului de utilitate fizică în rândul bărbaților.

"Lucrez cu mâinile mele în fiecare zi ca muzician și sunt norocos. Este un lucru rar pentru bărbații moderni să își folosească efectiv mâinile și forța pentru a face ceva. Am pierdut ceva acolo. Nu am răspunsuri, dar poate toxicitatea din societate în acest moment este că am pierdut acea direcție pentru energia noastră, acea forță masculină. Este rar să trebuiască să o folosim", a declarat Sting.

Declarațiile vin în contextul lansării musicalului „The Last Ship”, care va ajunge în această toamnă în West End. Spectacolul spune povestea muncitorilor dintr-un șantier naval asemănător celui din Wallsend, orașul natal al lui Sting, afectat puternic de închiderea șantierelor în anii ’70 și ’80.

"Bogăția Marii Britanii a fost creată în câmpurile de cărbune, în orașele siderurgice, în orașele textile și în șantierele navale”, a spus el. „Toate acele competențe au fost aruncate la gunoi … pentru visul lui Thatcher al unei economii bazate pe servicii.”

Multe personaje masculine din musical se află într-un moment de criză, deoarece identitatea le este luată. Unul dintre ele întreabă: „Ce suntem noi ca bărbați fără o navă de finalizat?”

Totuși, Sting spune că musicalul nu idealizează viața grea din șantierele navale, unde accidentele și condițiile toxice erau frecvente. Mai degrabă, el încearcă să redea sentimentul de comunitate și mândria oamenilor care puteau spune la finalul zilei: „Eu am construit asta.”

Deși „The Last Ship” a avut parte de reacții mixte la debutul pe Broadway, spectacolul a fost modificat și continuă să fie jucat în întreaga lume. Sting spune că a ales un drum dificil, preferând o poveste originală în locul unui musical bazat pe hiturile sale, dar consideră proiectul unul dintre cele mai importante și satisfăcătoare din viața lui.

