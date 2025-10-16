Uruguay legalizează eutanasia bolnavilor în stadiu terminal. Ce alte ţări permit această practică

Senatul din Uruguay a legalizat eutanasia. Ţara sud-americană se alătură astfel majorităţii statelor europene care au autorizat-o în ultimii 20 de ani şi listei scurte de ţări de pe continentul american care permit această practică, potrivit Agerpres.

Uruguay a legalizat miercuri eutanasia prin votarea în Senat a proiectului de lege privind moartea demnă. După mai bine de zece ore de dezbatere, legislatorii din cadrul Frontului Amplu aflat la putere au ridicat mâna pentru a se pronunţa în favoarea legii, la fel cum au făcut şi unii dintre membrii formaţiunilor de opoziţie Partidul Colorado şi Partidul Naţional.

Majoritatea ţărilor pedepseşte eutanasia activă şi sinuciderea asistată, dar permite pacientului să îşi exercite dreptul de a nu se supune unui tratament esenţial pentru a supravieţui sau posibilitatea de a fi deconectat de la sistemele de alimentare şi de respiraţie artificială.

Ţări care au legalizat eutanasia

În Olanda, legea care dezincriminează eutanasia a intrat în vigoare în aprilie 2002 şi îi exonerează de răspundere penală pe medicii care efectuează eutanasia cu condiţia ca un pacient în fază terminală să decidă liber şi să fie într-o stare de suferinţă insuportabilă, fără perspective de îmbunătăţire.

Belgia a dezincriminat eutanasia în 2002 pentru adulţi şi în 2014 pentru minori, fără limită de vârstă.

Legea care a legalizat eutanasia în Luxemburg a fost aprobată în Parlament în 2008. Marele Duce al Luxemburgului, Henri I, a refuzat să o semneze invocând motive de conştiinţă. Legea a intrat în vigoare în martie 2009.

Canada a legalizat eutanasia în 2016 pentru persoanele cu boli terminale. În 2021, a inclus persoanele cu afecţiuni fizice grave şi cronice, iar în 2023 guvernul a amânat cu un an extinderea eutanasiei pentru cei care suferă exclusiv de boli mintale.

Columbia a devenit în 1997 prima ţară din America Latină care a permis eutanasia printr-o decizie a Curţii Constituţionale, dar prima procedură nu a fost efectuată decât în 2015. În 2024 au fost efectuate cel puţin 352 de proceduri.

În Spania, o lege din 2021 a reglementat eutanasia, care poate fi solicitată de persoanele care suferă de o afecţiune gravă, cronică şi imposibil de tratat, sau de o boală gravă şi incurabilă, cu suferinţă fizică sau psihică constantă şi intolerabilă.

În Noua Zeelandă, Parlamentul a aprobat, în 2019, legea alegerii sfârşitului vieţii, care legalizează eutanasia voluntară pentru bolnavii terminali şi care a fost supusă unui referendum obligatoriu în octombrie 2020. A fost susţinută de peste 65% dintre alegători, ceea ce face din Noua Zeelandă prima ţară din lume care a aprobat eutanasia prin referendum. Legea a intrat în vigoare în noiembrie 2021.

În 2024 şi în conformitate cu o hotărâre a Curţii Constituţionale, guvernul din Ecuador a emis un regulament privind aplicarea eutanasiei. Curtea Supremă a stabilit, de asemenea, un termen pentru prezentarea unui proiect de lege privind eutanasia.

În Australia, aşa-numita moarte voluntară asistată (echivalentul eutanasiei) se aplică în cele şase state care alcătuiesc ţara, dar nu în Teritoriul de Nord şi nici în Teritoriul Capitalei Australiene.

Douăzeci dintre cele 32 de state din Mexic au legi privind voinţa anticipată, "eutanasie pasivă", care permit pacientului să refuze tratamente medicale în momente critice.

În SUA, sinuciderea asistată este legală în statele Oregon, Washington, Montana, Vermont, California, Colorado, Districtul Columbia, Hawaii, New Jersey, Maine şi New Mexico.

