Îndrăgostiţi, dar cumpătaţi. Valentines Day se apropie, iar pregătirile au început deja în sere și florării. Ca să prindă o ofertă bună, clienții și-au rezervat din timp buchetele pentru jumătatea pe care vor s-o impresioneze. Prețurile vor fi mai mari cu aproximativ 10–20% față de anul trecut.

Ziua Îndrăgostiților este la trei săptămâni distanță, iar domnii se grăbesc deja să își rezerve florile pentru 14 februarie. Motivele sunt două, spun ei: prețurile mai mici din această perioadă și teama de a nu rămâne fără un buchet pentru persoana iubită.

"Au început chiar de la sfârşitul lunii ianuarie. Trandafirul roşu este 12 lei firul de la 1 februarie, se va scumpi, de la 10 la 12", a spus Raluca Păun, florist.

Trandafirii sunt pe primul loc pe lista îndrăgostiţilor.

Articolul continuă după reclamă

Iubirea pluteşte în aer şi în sere. Un producătoru din Dolj cultivă flori de șase ani și are în prezent în jur de 12 tipuri diferite de plante, pregătite special pentru această perioadă.

"Faţă de anii precendenţi aproape că s-au dublat costurile. Am avut o perioadă foarte friguroasă, undeva la 19 grade. Ne ajută o centrală pe aer cald care este încălzită cu lemn şi cărbune", a spus Paul Ruican, producător.

Cele mai căutate şi apreciate flori la ghiveci în această perioadă sunt siclamenele, care costă în jur de 25 de lei.

Anul trecut, prețurile aranjamentelor florale porneau de la 20 de lei și ajungeau până la 350 de lei. Anul acesta, în luna februarie, acestea cresc cu aproximativ 10–20%

Diana Severin Like Îmi place să descopăr și să cunosc oameni, istorii și locuri. Fiecare poveste mă inspiră, iar curiozitatea este cea care mă motivează să merg mai departe. ➜

Întrebarea zilei Luaţi suplimente pentru imunitate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰