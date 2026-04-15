Valorile de trafic nu scad în România, în ciuda prețurilor crescute la carburanți

S-a scumpit carburantul, dar traficul pare la fel de aglomerat. Și nu este doar o impresie: cea mai folosită aplicație de trafic din România arată că timpul de utilizare a crescut, la nivel național, cu 3.2% în martie, față de luna februarie 2026.

În ultima raportare făcută de una dintre cele mai folosite aplicații de trafic, nu vedem o scădere a timpilor în care a fost folosită platforma, ci o tendință care rămâne stabilă sau chiar ușor în creștere. În loc să conducă mai puțin, șoferii par să își păstreze obiceiurile de deplasare, chiar și într-un context mai scump.

În 2026, comparând februarie cu martie, vedem o creștere de 3,2% în utilizarea celei mai importante aplicații de trafic din țară. Nu vorbim despre un salt spectaculos, dar suficient cât să confirme că traficul nu s-a redus. Dacă ne uităm în urmă, în anul 2025, creșterea a fost mai mare, de 5% între februarie și martie. Asta arată că anul trecut ritmul de creștere a fost mai puternic, iar în 2026 vorbim mai degrabă de o încetinire, nu de o scădere.

În paralel, piața carburanților din România continuă un trend descendent al prețurilor, susținut atât de reducerea accizei la motorină, cât și de o ușoară relaxare pe piețele internaționale ale petrolului. În această dimineață, motorina standard se vindea în medie cu aproximativ 9,55 lei pe litru. În cazul benzinei standard, media națională a coborât la 8,70 lei pe litru.

CITEȘTE ȘI: Cât timp pierd șoferii din Bucureşti în trafic. Capitala conduce clasamentul european

