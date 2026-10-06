Scumpirile și teama de ce urmează îi fac pe români să taie din cumpărături, inclusiv din cele de bază. Vânzările din magazine scad pentru a opta lună la rând, iar variantele mai ieftine ajung tot mai des în coș. Presiunea pe bugete va crește: în perioada următoare sunt anunțate noi scumpiri la alimente.

Maria s-a întors în România după mai bine de două decenii în Belgia. Era convinsă că economiile o să îi asigure o bătrâneţe liniştită. Preţurile de acasă i-au golit deja conturile.

"Într-un an de zile sunt pe terminate. Când mă duc în magazin nu mai iau cu coşul, iau două trei. Cu 50 de euro îmi puteam cumpăra şi ulei, şi pâine, şi zahăr, pe o săptămână. Aici cu 2 milionae nu pot să îmi iau pe o săptămână", a declarat aceasta.

Şi nu e singura care isi calculează fiecare leu şi mai taie din cumparaturi.

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"Renunţ întotdeauna. Caut să iau produsele mai ieftine. Haine nu prea mai cumpăr", a spus o altă femeie.

Mădălina Chiţu, reporter Observator: Măsurile de criză ne-au golit coşul de cumpărături. Vânzările din magazine au scăzut cu 5% în ultimele opt luni. Cel mai îngrijorător semnal vine însă din zona alimentelor, ultima categorie la care oamenii renunță în general. Vânzările de mâncare au scăzut cu 4% în opt luni şi cu 2% într-un an. Și mai mare este scăderea la produse precum electrocasnicele, mobila sau detergenţii: minus 6%. În cazul carburanţilor, vânzările s-au redus cu aproape 4%.

Economiștii spun că s-a ajuns aici pentru că prețurile au continuat să crească mai repede decât veniturile, iar estimările pentru perioada următoare nu sunt mai bune.

"Noi am primit deja de la producători şi procesatori atenţionări din nou de scumpiri. Probabil cel mai mult se va scumpi caşcavalul, undeva 6-8%, iar smântâna undeva la 6%", a explicat Feliciu Paraschiv, expert în retail.

Scăderea nivelului de trai și sărăcia sunt printre principalele îngrijorări ale românilor, cu mult peste restul europenilor, potrivit datelor Eurobarometrului.