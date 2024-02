Vechime în muncă vs. stagiu de cotizare. Care este diferenţa dintre ele şi cum se calculează

Românii cu gândul la pensionare îşi fac calcule în ceea ce priveşte vechimea în muncă şi stagiul de cotizare.

Mulţi dintre românii trecuţi de o anumită vârstă abia aşteaptă să iasă la pensie. Unii pentru a se linişti sau a se odihni, iar alţii pentru a petrece mai mult timp alături de rude şi de cei dragi.

Totuşi, procesul prin care se produce ieşirea la pensie poate fi unul extrem de anevoios. Spunem asta în special pentru că birocraţia în România este încă la cote ridicate. De exemplu, o mare problemă pentru românii care doresc să iasă la pensie este diferenţa dintre vechimea în muncă şi stagiul de cotizare.

Diferenţa dintre vechime în muncă şi stagiu de cotizare

În ciuda aparenţelor, diferenţa dintre cele două pare să fie destul de clară. Vechimea în muncă reprezintă anii efectivi de muncă ai unei persoane, iar stagiul de cotizare reprezintă perioada de timp în care acea persoană a plătit contribuţie socială.

Există numeroase cazuri în care nu se efectuează plăţi către sistemul de contribuţie socială sau aceste plăţi se fac mai greu decât în mod normal.

Ce este vechimea în muncă şi cum se calculează

Conform noii legi a pensiilor pregătite de autorităţile din România, vechimea în muncă ar urma să se calculeze în funcţie de trei aspecte care trebuie avute în vedere.

Vorbim aici despre perioada de contributivitate, punctele de stabilitate şi perioadele necontributive. Evident, fiecare factor ar urma să aibă un impact diferit asupra calculării vechimii în muncă. De exemplu, la nivel de necontributivitate se acordă 0,25 puncte pentru fiecare an petrecut în stagiul militar, facultate la zi sau şomaj. Pe de altă parte, când vorbim de stagiul de cotizare contributiv se acordă 0,5 puncte de pensie pentru fiecare an realizat peste 25 de ani de contributivitate şi 0,75 puncte de pensie pentru fiecare an realizat peste 30 de ani de contributivitate.

Ce este stagiul de cotizare şi cum se calculează

Cum spuneam şi înainte, stagiul de cotizare reprezintă perioada în care o persoană plăteşte contribuţii sociale la stat. Stagiul de cotizare se calculează luându-se în calcul inclusiv perioada în care o persoană a lucrat legal într-o altă ţară europeană.

În principiu, stagiul de cotizare se calculează prin însumarea lunilor pentru care s-au plătit contribuții în mărimile stabilite de legislație şi împărțirea acestei sume la 12.

Cum poţi afla ce vechime în muncă ai acumulat

Teoretic este relativ simplu să aflăm, în sistem online, vechimea în muncă acumulată. Practic, însă, sunt mai mulţi paşi de urmat, iar primul este crearea unui cont online pe site-ul oficial al Casei Naţionale de Pensii.

Ulterior, solicitantul primeşte pe e-mail datele de acces către site-ul CNPP (Casei Naţionale de Pensii Publice). Este momentul în care aveţi acces efectiv către contul din site-ul CNPP, dar nu uitaţi că trebuie să vă exprimaţi acordul în legătură cu condiţiile de utilizare a portalului.

Un astfel de cont are şi alte avantaje. De exemplu, vorbim despre posibilitatea reală de a verifica dacă angajatorul v-a plătit contribuţiile sociale către stat.

