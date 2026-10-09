Furt în valoare de 5 mil. de € la o cramă celebră din Italia. 30.000 de sticle de vin au dispărut peste noapte

O cramă renumită din centrul Italiei a anunţat furtul a 30.000 de sticle de vin, care au fost evaluate la aproximativ cinci milioane de euro. Cazul a fost descris drept cel mai mare furt de vin din ţară.

Directorul executiv al cramei, Renzo Cotarella, a declarat pentru cotidianul italian că preţul sticlelor furate variază între 150 şi aproape 500 de euro fiecare.

Furtul, conform primei reconstituiri a faptelor, a avut loc sâmbătă seara, când şapte indivizi mascaţi au sustras lăzi care conţineau mii de sticle de vin roşu de înaltă calitate, din recolta anului 2023.

Cum au reuşit să fure sticlele de vin

Hoţii au dezactivat sistemul de alarmă şi apoi au încărcat lăzile în două camioane.

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"Fără îndoială, este vorba de o bandă foarte bine antrenată, poate chiar aceeaşi care a jefuit şi alte crame din Italia în ultimele luni. Un furt de această amploare şi valoare nu s-a mai produs niciodată în Italia", a subliniat Cotarella.

Angajaţii cramei au descoperit furtul luni dimineaţă, când s-au întors la serviciu.

Datorită calităţii vinului, se caută să se afle care ar putea fi piaţa de desfacere a acestuia, întrucât este greu de crezut că o disponibilitate sporită pe piaţă a acestor sticle nu ar trezi suspiciuni, au precizat reprezentanţii cramei.

"Ne informăm clienţii din întreaga lume", a explicat compania condusă de Albiera Antinori. "Dorim să-i avertizăm să fie atenţi la ofertele din afara canalelor oficiale", a spus el.

Potrivit Corriere della Sera, este probabil ca banda de hoţi de vin să comită aceste furturi la comandă, aşa cum s-a întâmplat la jumătatea lunii septembrie la crama Conterno Fantino din Monforte d'Alba, de unde au fost furate 3.000 de sticle de Barolo Sori Ginestra, cu o valoare totală cuprinsă între 300.000 şi 400.000 de euro.

Una dintre cele mai mari importante crame din Italia

Marchesi Antinori, cu sediul în Florenţa, este una dintre cele mai mari şi mai importante crame din Italia, cu o istorie îndelungată ce datează din 1385. Această afacere de familie generează venituri anuale de aproximativ 263 de milioane de euro şi, de-a lungul anilor, a achiziţionat terenuri şi podgorii în Umbria, Puglia, Piemont, Lombardia, în California (SUA) şi în Chile.