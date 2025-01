"Ne-a spus că suntem pe punctul de a fi demolaţi. Am rămas blocată, eram în primărie. Am rămas blocată, zic cum?" povestește o locatară.

Proiectul de modernizare, demarat acum 10 ani de Primăria Generală a Capitalei, ar putea duce la demolarea blocului din Pipera, iar cei aproape 100 de locuitori din imobil vor fi nevoiți să-și părăsească apartamentele.

Planurile autorităților și reacția locatarilor

Potrivit planurilor iniţiale, blocul ar urma să fie demolat astfel încât drumul care se opreşte aici să fie continuat spre nordul Capitalei. Ca acest lucru să fie posibil, cei aproape 100 de locuitori din imobil vor fi despăgubiţi de primărie după ce experţii le vor evalua apartamentele.

Blocul din Pipera ar putea fi pus la pământ ca să facă loc unei şosele care să ducă pe inelul inelul median din zona de nord a Capitalei, de-a lungul căii ferate Bucureşti - Constanţa. Locatarii nu vor să se mute, însă, dacă nu primesc despăgubiri la preţul pieţei: au calculat că Primăria ar trebui să le ea în jur de 160.000 de euro pentru un apartament.

"Trebuie să coste dacă alături e 140.000 două camere de 45 mp, iar astea sunt de 66 mp", spune unul dintre locatari.

"Dacă ne expropriază, trebuie să ne exproprieze la valoarea zonei. Altfel nu pleacă nimeni şi nu pune buldozerul pe noi până nu ne dă cât valorează", adaugă un alt locatar.

"Am renovat apartamentul, am investit. Dacă ne despăgubeşte cu suma care e OK pentru zonă, sunt de acord. Altfel, nu are rost. Au crescut foarte mult preţurile", susține un alt locatar.

Exproprierile, parte dintr-un plan mai mare

Municipalitatea vrea să construiască în zona Pipera pasaje subterane şi supraterane la trecerea cu calea ferată, pentru a evita blocajele din trafic.

"Sunt multe imobile private care ar trebui expropriate. Aşteptăm să fie finalizat Planul Urbanistic General pentru a avea o imagine clară a cum se va închide inelul median. Cu siguranţă că va fi nevoie de exproprieri", spune Cătălin Aflat, director de investiţii PMB.

Studiul de fezabilitate va arăta dacă blocul din Pipera poate fi ocolit de noua şosea sau dacă demolarea acestuia este inevitabilă.

