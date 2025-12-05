Antena Meniu Search
x

Curs valutar

"A dormit lângă mine toată noaptea. Mi s-a făcut părul măciucă". Surpriză neplăcută în pat pentru un elvețian

Descoperire şocantă făcută de un bărbat elveţian. Omul, care locuieşte în Leuzingen, lângă Berna, s-a trezit dimineaţă, între cearşafurile sale, cu un şarpe.

de Redactia Observator

la 05.12.2025 , 10:36
"A dormit lângă mine toată noaptea. Mi s-a făcut părul măciucă". Surpriză neplăcută în pat pentru un elvețian Pat nefăcut - Profimedia

Incidentul a avut loc pe 22 noiembrie. Târâtoarea ar putea aparține vecinului său, care deține un magazin de animale.

„Mi s-a făcut pielea de găină”, a declarat elveţianul pentru Solothurner Zeitung, potrivit Le Parisien. Bărbatul a observat reptila abia când a ieșit din duș. S-a așezat pe patul nefăcut și un cap de șarpe a apărut brusc, ieșind de sub pături.

"Mi s-a ridicat părul măciucă"

Articolul continuă după reclamă

Bărbatul susține că nu se teme de șerpi, dar a tresărit la vederea animalului: „În acel moment mi s-a ridicat părul măciucă!” Reptila, de culoare portocalie și galbenă, avea aproximativ un metru lungime. „Părea veninoasă. Probabil căuta căldură și a dormit toată noaptea lângă mine”, a mai spus el.

Animalul a fost identificat drept un șarpe de porumb. Această specie, originară din America de Nord, este complet inofensivă pentru oameni. Reptila ar putea aparține vecinului de la etaj, un pasionat de animale exotice care deține mai mulți iepuri, șerpi și șopârle. Cu toate acestea, proprietarul insistă că nu și-a pierdut niciunul dintre animale.

Bărbatul elvețian susține că nu a fost traumatizat de incident și că reușește totuși să doarmă. „Când mă mișc, mă uit mai atent în jurul meu”, a declarat el.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

elvetian sarpa pat
Înapoi la Homepage
Ce a ales să facă vedeta cu maşina de 50.000 de euro primită cadou de la Ion Ţiriac
Ce a ales să facă vedeta cu maşina de 50.000 de euro primită cadou de la Ion Ţiriac
Comandă-record de 1 decembrie. Cât a plătit un bucureștean pentru mici și cartofi prăjiți de Ziua Națională
Comandă-record de 1 decembrie. Cât a plătit un bucureștean pentru mici și cartofi prăjiți de Ziua Națională
Daniel Oprița își anunță plecarea de la Steaua. Atac la Andrei Cian: ,,Să mă dea afară!”
Daniel Oprița își anunță plecarea de la Steaua. Atac la Andrei Cian: ,,Să mă dea afară!”
Cauza morții doctoriței Ștefania Szabo a fost stabilită: Rezultatele autopsiei răstoarnă ipoteza unui infarct sau AVC de la epuizare
Cauza morții doctoriței Ștefania Szabo a fost stabilită: Rezultatele autopsiei răstoarnă ipoteza unui infarct sau AVC de la epuizare
Cum arată acum mașina care a zburat peste sensul giratoriu în Oradea. Autoturismul a fost făcut zob
Cum arată acum mașina care a zburat peste sensul giratoriu în Oradea. Autoturismul a fost făcut zob
Comentarii


Întrebarea zilei
V-aţi încuraja copiii spre o carieră în gaming?
Observator » Inedit » "A dormit lângă mine toată noaptea. Mi s-a făcut părul măciucă". Surpriză neplăcută în pat pentru un elvețian