După ani în care marțea era considerată ziua ideală pentru a prinde cele mai bune prețuri la biletele de avion, o nouă analiză arată că regula s-a schimbat, potrivit unui studiu Expres.

Ziua ideală pentru achiziţia unui bilet de avion nu mai este marți. Care este cea mai avantajoasă acum - Sursa: Profimedia

Evoluția algoritmilor de tarifare ai companiilor aeriene face ca prețurile să oscileze de mai multe ori pe zi, iar momentul optim de rezervare nu mai este stabilit de o zi fixă din săptămână, relatează Express.

Potrivit raportului Air Hacks al Expedia, care analizează date globale de rezervări, duminica este acum cea mai rentabilă zi pentru achiziția biletelor. Cei care au cumpărat bilete în această zi au economisit în medie aproximativ 6% la zborurile interne și până la 17% la cele internaționale, comparativ cu rezervările făcute luni sau vineri.

Duminica - cea mai rentabilă zi pentru biletele de avion

Articolul continuă după reclamă

Deși reducerea poate părea modestă pentru un singur bilet, economiile devin semnificative pentru familii, grupuri sau vacanțe multiple. Totuși, concluzia specialiștilor este destul de clară. Companiile aeriene ajustează frecvent prețurile, iar discounturile spectaculoase într-o anumită zi sunt tot mai rare. Dacă un zbor se vinde rapid, tarifele urcă indiferent de zi; dacă nu, scad oricând.

Experții de la Ski Vertigo spun că anticiparea rezervării și datele de călătorie au un impact mai mare decât ziua în care este achiziționat biletul. Pentru majoritatea rutelor, fereastra optimă de rezervare este între una și trei luni înainte de plecare. Pentru călătoriile internaționale, recomandarea urcă la două până la șase luni, potrivit ultimului raport Skyscanner, citat de Mediafax.

Rezervările făcute cu aproape un an înainte nu sunt, de regulă, cele mai avantajoase, în timp ce achizițiile last-minute, deși uneori ieftine, sunt riscante, mai ales pentru familii sau în perioade de vârf precum Crăciun, Anul Nou și vacanța din februarie.

În plus, analiza Expedia arată că ziua de plecare influențează mai mult prețul decât momentul rezervării. Sâmbăta este adesea ziua cu cele mai mici tarife pentru zborurile interne, iar joia apare favorabilă pentru cele internaționale.

Logica este simplă: când cererea este mare, adică vineri seara sau duminică înainte de o nouă săptămân, tarifele cresc; când scade, scad și prețurile.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi avut probleme cu peştele congelat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰