Călătoriile cu trenul, cu garnituri învechite, întârzieri şi chiar anulări de trenuri, se tot scumpesc într-un dispreţ total faţă de călători. Este al treilea an consecutiv în care decembrie vine cu majorări de preţuri la bilete. Se scumpesc, aşadar, cu încă 10% atât la CFR cât şi la companiile private. Este a treia majorare anul acesta, iar de data aceasta motivul este inflaţia. Deci majorările nu se vor regăsi în calitatea serviciilor. CFR spune că românii plătesc bilete ieftine faţă de cât plătesc alţi europeni, dar în alte ţări se merge pe şine cu trenuri de mare viteză.

Pe 14 decembrie intră în vigoare noul mers al trenurilor. Tot de atunci se va majora preţul călătoriei, indiferent că veţi circula cu operatorul de stat CFR Călători sau cu un operator privat. Practic, se ajustează preţul călătoriei cu rata inflaţiei care a ajuns la 10%. Aşadar, de la jumătatea lunii viitoare biletele de tren vor fi scumpe cu 10%.

Nu este prima majorare de tarif care a avut loc în acest an

Nu este prima majorare de tarif care a avut loc în acest an, vorbim deja a treia majorare de acest fel. Ultima, cea mai recentă, a avut loc în luna august atunci când TVA-ul a crescut de la 19 la 21%. De altfel, o dată cu noul mers al trenurilor din luna decembrie călătoriile vor dura mai mult pe unele rute, mai puţin pe alte rute, în funcţie destinaţie.

Articolul continuă după reclamă

De exemplu, dacă vorbim despre Bucureşti - Arad sau despre Bucureşti - Cluj, aici călătoria va dura mai puţin, însă vom face mai mult de la Bucureşti la Iaşi. Vorbim despre o viteză pe şine care este în continuare scăzută dacă ne raportăm la alte ţări europene, adică 40 km/h. Ţinta autorităţilor era să ajungem la 47 km/h în acest an. Sunt şi veşti bune. Vom avea noi vagoane şi locomotive în circulaţie.

Greta Neagu Like

Întrebarea zilei Vă organizaţi vacanţele în străinătate singuri sau cu ajutorul unei agenţii? Singuri Agenţii

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰