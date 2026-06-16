A început votul în campania „Liga Profesorilor Excepționali”

Sistemul de învățământ din România se susține, în mod fundamental, pe dedicarea unor cadre didactice care refuză să se rezume la o predare standardizată și aleg să modeleze destine.

Pentru a aduce în fața întregii țări aceste modele de performanță, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a dat startul etapei de vot din cadrul ediției 2026 a campaniei naționale „Liga Profesorilor Excepționali”. După un proces riguros de selecție, în care au fost analizate numeroase nominalizări transmise de elevi, părinți și colegi, au fost aleși 20 de finaliști. Această inițiativă, care se desfășoară de peste un deceniu, a ajuns acum în punctul în care decizia finală este transferată direct către public, care va stabili ierarhia finală a acestor profesori remarcabili.

Cei douăzeci de dascăli ajunși în această ultimă etapă reprezintă repere de excelență în comunitățile lor. Ei sunt profesorii care au reușit să integreze inovația în sălile de clasă, care au obținut rezultate notabile la competiții naționale și internaționale sau care au depus eforturi extraordinare pentru a preveni abandonul școlar în mediile vulnerabile. Profilul finalistului din acest an descrie un educator complet, capabil să transforme lipsa de resurse într-o oportunitate și să adapteze procesul de învățare la realitățile și nevoile emoționale ale fiecărui copil. Ei au demonstrat practic că actul educațional autentic se bazează pe empatie, viziune și o implicare care depășește cu mult obligațiile formale ale fișei postului.

Până pe data de 15 iulie, publicul are ocazia să descopere și să voteze profesorul preferat. Votul este deschis publicului larg, iar toți cei care doresc să contribuie la desemnarea câștigătorilor o pot face accesând direct platforma oficială https://vot.fundatiadanvoiculescu.ro/ . Acolo pot fi descoperite poveștile impresionante ale fiecărui finalist, eforturile lor didactice și impactul real pe care l-au generat în rândul elevilor. Această etapă de votare reprezintă, dincolo de mecanismul de departajare, un amplu exercițiu de apreciere civică, oferind comunităților șansa de a-și valida public profesorii care le inspiră copiii zi de zi.

Articolul continuă după reclamă

Miza competiției este menită să recompenseze munca depusă și să ofere sprijin concret pentru continuarea proiectelor educaționale. Dascălul care va obține cele mai multe voturi și se va clasa pe primul loc va fi premiat cu suma de 30.000 de lei, în timp ce locul al doilea va primi 20.000 de lei, iar locul al treilea va fi recompensat cu 10.000 de lei. Mai mult, toți cei douăzeci de profesori selectați vor primi echipamente digitale, resurse pedagogice de top și oportunități de formare profesională. Rezultatele finale ale campaniei și ierarhia stabilită de public vor fi anunțate oficial pe 16 iulie, în cadrul Galei Profesorilor Excepționali, un eveniment dedicat exclusiv celebrării celor care construiesc România de mâine.