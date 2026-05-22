La 18 ani, mulți tineri încă încearcă să își descopere direcția. Maria Dura a făcut deja o alegere care i-a schimbat viața. A renunțat la un traseu educațional considerat sigur pentru a urma drumul muzicii, iar astăzi urcă pe scena Filarmonicii „Lyra - George Cavadia” și își construiește, pas cu pas, un parcurs artistic remarcabil.

A schimbat calculele pe partituri. Povestea elevei care a ajuns pe scena Filarmonicii „Lyra - George Cavadia"

Tânăra din Brăila a fost admisă pe locul al doilea la Colegiul Național „Gheorghe Munteanu-Murgoci”, unul dintre cele mai competitive licee din oraș, pe profil matematică-informatică. Deși părea începutul unui parcurs academic clasic, Maria a ales să își urmeze vocația. S-a transferat la Liceul de Arte „Hariclea Darclée”, după promovarea examenului de aptitudini, asumându-și un drum construit exclusiv în jurul pasiunii pentru muzică.

Maria studiază vioara încă de la vârsta de 5 ani, iar performanța pe care o afișează astăzi este rezultatul unei discipline constante și al unor ore lungi de studiu zilnic. În spatele fiecărei apariții scenice stau ani de muncă discretă, rigoare și perseverență.

Rezultatele nu au întârziat să apară. A obținut Premiul al III-lea la Concursul Internațional de Interpretare Muzicală „George Georgescu”, dar și Premiul I în numeroase concursuri și olimpiade de profil. A participat la competiții precum Concursul Interjudețean de Interpretare Muzicală „Iannis Xenakis”, recitaluri, spectacole caritabile și evenimente culturale dedicate muzicii clasice.

Un moment definitoriu în parcursul său a fost colaborarea cu Filarmonica „Lyra - George Cavadia” din Brăila. Maria a cântat în deschiderea Recitalului Duo Melos și a fost prezentă și la premiera locală a filmului „Enescu, jupuit de viu”, experiențe care confirmă maturitatea artistică a unei tinere aflate încă pe băncile liceului.

Pentru Maria, performanța nu este un punct final, ci începutul unui drum și mai ambițios. Următorul obiectiv este admiterea la Universitatea Națională de Muzică din București, unde își dorește să își continue formarea academică și artistică.

Datorită acestui parcurs, Maria Dura a fost inclusă în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, un proiect care aduce în atenție tinerii români excepționali care performează în domenii esențiale pentru viitorul societății.

Povestea Mariei Dura este despre talent, dar mai ales despre curajul de a alege drumul care i se potrivește, chiar și atunci când asta înseamnă să renunți la certitudini.

