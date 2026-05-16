Absolvire ca în filmele americane! Studenţii Universităţii de Vest din Timişoara s-au pregătit temeinic, cu ţinute alese cu grijă şi coafuri şi machiaj pe măsură. Absolvenţii şi-au aruncat tocile în aer pentru a încheia simbolic anii se studenţie. Apoi au dansat şi s-au distrat, sărbătorind începutul următoarei etape din viaţa lor. Cu emoţii mari, de pe margine, i-au admirat părinţii şi bunicii.

Mii de tineri s-au adunat în Piaţa Libertăţii din Timișoara, pentru ceremonia celor 11 facultăţi din cadrul Universităţii de Vest. Una gândită pe model american: cu muzică, discursuri relaxate și tinute atent gândite.

"Mi-am cumpărat o rochiţă, am toca şi roba şi eşarfa din kitul de absolvent şi bineinţeles părul şi machiajul. Am aşteptat foarte mult să ajung aici şi sper că va fi totul la fel de frumos în continuare", a spus o absolventă.

Şi Damaris s-a pregătit temeinic pentru eveniment: cu două ţinute diferite.

Articolul continuă după reclamă

Damaris Anghel: Am aflat că o să fie albastru, m-am gândit ce merge cu albastru. Până la urmă am ales negru şi următoarea rochie o să fie galbenă, ca să fie culorile Universităţii de Vest.

Reporter: Două ţinute?

Damaris Anghel: Da.

Mihai, în schimb, ar fi venit îmbrăcat mai relaxat.

Mihai: Eu de fapt nu voiam să vin în camaşă, dar am fost forţat.

Reporter: Cine te-a obligat?

Mihai: Părinţii clar, că au zis că nu am voie azi fără cămaşă.

Alții şi-au personalizat şi toca.

"Am făcut rost de banda asta, am găsit o poză Pinterest şi astea sunt nişte semne de carte primite la conferinţa de criminalistică şi le-am lipit pe tocă. A fost un parcurs pe cât se poate de interesant, experienţa a fost unică şi abia aştept să intru în câmpul muncii", a măturisit o absolventă.

Nu doar absolvenţii au avut emoţii, ci şi părinţii şi bunicii veniţi la eveniment.

"Pentru mine e unica clipă din viaţă pe care mi-am dorit-o, ca să finalizeze studiile", a spus o mamă.

"Este închiderea unui capitol şi deschiderea simultană a mii de posibilităţi, a mii de drmuri diverse aşa cum sunteţi fiecare din dumneavoastră", a declarat Marilena Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara.

Peste 2.000 de studenţi și-au încheiat anii de studiu într-o ceremonie comună asemeni marilor universităţi internaţionale.

Universitatea de Vest din Timișoara este una dintre cele mai mari şi apreciate universităţi din vestul României.

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰