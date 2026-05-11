Fenomenul consumului de droguri în rândul minorilor nu mai poate fi tratat ca o temă secundară în școli. Vârsta de debut a scăzut dramatic, substanțele circulă cu o ușurință îngrijorătoare în jurul liceelor, iar profesorii și părinții se confruntă tot mai des cu întrebarea pe care nimeni nu și-ar fi dorit să o pună: cum îi mai protejăm pe copii înainte să fie prea târziu?

„Ora de dirigenție” - instrument național de luptă împotriva consumului de droguri în școli

În acest context critic, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României lansează ediția 2026 a proiectului național „Ora de dirigenție”, parte integrantă a campaniei antidrog „Conștient, nu dependent”, una dintre cele mai ample inițiative educaționale de prevenție derulate în școlile din România. Proiectul transformă o oră aparent formală din programul școlar într-un moment de intervenție reală, în care elevii sunt puși față în față cu întrebări incomode, scenarii concrete și consecințe pe care, de cele mai multe ori, le ignoră până când devin victime ale anturajului, curiozității sau presiunii sociale.

Dacă în mod tradițional ora de dirigenție a rămas pentru mulți elevi o simplă formalitate administrativă, proiectul lansat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României îi schimbă complet sensul: profesorii primesc teme aplicate, modele de discuție, exerciții interactive și instrumente prin care pot deschide, fără bariere, una dintre cele mai sensibile conversații ale prezentului - conversația despre droguri.

Ediția din 2025 a confirmat nevoia uriașă a unui astfel de demers. Zeci de instituții de învățământ din toate regiunile țării s-au înscris în proiect, iar „Ora de dirigenție” a devenit rapid un instrument practic folosit de cadrele didactice pentru a aborda profesionist prevenția consumului de substanțe interzise.

Mai mult decât o lecție teoretică, ora s-a transformat într-un spațiu în care adolescenții au început să vorbească deschis despre tentații, despre anturaje toxice, despre anxietate, presiune și nevoia de apartenență - exact acei factori care, spun specialiștii, deschid adesea poarta către dependență.

Realitatea ultimilor ani arată că simpla informare nu mai este suficientă. Tinerii sunt expuși zilnic la modele false de libertate, la banalizarea consumului și la o cultură online care minimizează pericolul. În multe cazuri, primul adult care observă schimbarea nu este părintele, ci profesorul. De aceea, ediția 2026 vine cu o miză și mai mare: transformarea profesorului din simplu observator în actor activ de prevenție.

Cadrele didactice sunt invitate să creeze și să propună propriile concepte de desfășurare a orei de dirigenție cu tema „Conștient, nu dependent”, într-un concurs național care premiază cele mai eficiente și creative formule de lucru cu elevii. Ideile câștigătoare vor deveni modele de bună practică și vor putea fi replicate în școli din întreaga țară.

Specialiștii atrag atenția că adolescenții nu mai reacționează la discursurile clasice de tip „nu face asta”. Ei au nevoie de exemple reale, de dialog, de explicații fără moralism și de contexte în care să simtă că pot pune întrebări fără să fie judecați. Exact acest lucru încearcă să construiască proiectul „Ora de dirigenție”: o rețea națională de profesori care să folosească școala nu doar pentru transmiterea de informații, ci și ca spațiu de protecție. Pentru că, într-o Românie în care drogurile ajung tot mai repede la copii, uneori o singură conversație purtată la timp poate face diferența dintre experiment și dependență.

