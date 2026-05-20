Încep emoţiile pentru admiterea la liceu! Sute de mii de elevi şi părinţi se apucă de calcule. Copiii de clasa a opta au primit broşurile cu locurile la liceu şi ultima medie de intrare. Profesorii se aşteaptă la o concurenţă acerbă vara aceasta pentru că numărul de clase va fi redus.

În noul an şcolar, la Bucureşti vor exista 684 de clase a noua, în scădere de la 755. Ministerul Educaţiei a aprobat, în schimb, suplimentarea numărului de elevi în clase.

"Pe de o parte, o scădere naturală a populației școlare, iar pe de altă parte aceste clase vor fi constituite la 28 de elevi, la care se mai adaugă locurile pentru elevii de etnie roma și cerințe educaționale specială", spune Florin Lixandru, inspector şcolar general.

Fiecare absolvent de gimnaziu va avea, însă, un loc asigurat la liceu. Tot ce trebuie să facă este să completeze corect lista de opțiuni, în funcție de media de la Evaluarea Naţională.

"Mare atenție la modul de completare a acestor opțiuni, ne raportăm și la ultima medie de admitere din anul școlar trecut. Codurile se completează pe orizontală, în funcție de preferințe", spune Florin Lixandru, inspector şcolar general.

"Este destul de stresantă, dar atât timp cât de pregătești din timp și ai un program constant de studiat este destul de ok"

"Aș vrea să intru la Spiru Haret, a două variantă ar fi Lazăr, un liceu destul de bun, tot așa în primele cinci, sau Caragiale care este aici lângă"

"Principalele opțiuni pentru liceu Spiru Haret și Cantemir. Mama cu tata m-au ajutat să aleg ce e mai bine pentru mine, dar mă lasă mai mult să aleg eu pentru că eu știu mai bine", spun elevii.

Încă o noutate pentru clasele a noua este reprezentată de clasele cu profil pedagogic. Şi pentru că nevoia de dascăli este una uriașă în sistemul de învățământ românesc, atunci trei licee din București vor forma din toamnă viitorii profesori. Iar probele de competențe au început deja.

32 de licee din toată ţara au primit aprobare pentru o schimbare uriașă. Pot să decidă disciplinele studiate şi numărul de ore alocat fiecărei materii pentru a se adapta la nevoile elevilor.

"La noi elevii care fac opțiunea Lazăr vor studia absolut același lucru. Nu se mai face o diferențiere între materiile de uman și materiile de real. Pe specializări vor merge abia din clasa a 11-a. Vor conta mai multe rezultatele în cei doi ani de zile portofoliul educațional al copilului și recomandarea profesorului", spune Ionela Neagoe, Colegiul Lazăr.

Admiterea la liceu se face doar pe baza mediei de la Evaluarea Naţională. În top, ultima medie de intrare la cele mai bune unități de învățământ ajunge la 9.90 în Bucureşti şi 9.69 la Iaşi.

