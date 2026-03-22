Veste bună pentru unii elevi! Mai exact, olimpicii sau cei aflați în situații speciale, pot fi admiși la liceu fără susținerea Evaluării Naționale. Totuși, de examen poate "scăpa" doar un număr limitat de elevi.

Vorbim despre elevii excelenți la învățătură, dar care au și demonstrat acest lucru. Mai exact despre cei care au obținut locul întâi la olimpiadele naționale organizate de Ministerul Educației sau cei care au obținut locurile 1, 2 și 3 la olimpiadele sau concursurile internaționale recunoscute de minister.

Aceștia se pot înscrie la liceu într-un singur județ iar admiterea lor nu e influențată de numărul general de locuri pentru că fiecare liceu trebuie să acorde locuri speciale pentru această categorie. Trebuie să existe însă o legătură între disciplinele la care au excelat şi la care au obținut aceste premii și profilul liceului ales. Pe lângă elevii olimpici sau cu rezultate deosebite, pot să se înscrie la liceu fără admitere și cei care au făcut ultimul an de gimnaziu, clasa 8-a, în spital.

Nici lor nu le este necesară media din gimnaziu sau media de la Evaluarea Națională. Dosarele se depun de obicei în luna iunie.

Alex Prunean

