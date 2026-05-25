ANOSR: 67% dintre universitățile de stat nu au actualizat regulile anti-discriminare și anti-hărțuire

Peste două treimi dintre universitățile de stat din România nu și-au actualizat încă regulile privind combaterea discriminării și hărțuirii, deși modificările legislative au intrat în vigoare anul trecut. Un raport al ANOSR arată că multe instituții de învățământ superior nu au preluat integral noile prevederi legate de etică universitară și protecția studenților.

Peste 67% dintre universităţile de stat din România nu au adoptat încă un nou cod de etică în urma modificărilor legislative de anul trecut, care vizează discriminarea de gen şi hărţuirea de orice fel, inclusiv cea de natură sexuală, a informat, luni, Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR), potrivit News.ro.

"Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România a abordat mereu o politică de toleranţă zero faţă de orice tip de hărţuire, hărţuire sexuală sau discriminare de gen şi, de-a lungul timpului, s-a poziţionat ferm împotriva oricăror astfel de acţiuni întreprinse asupra membrilor comunităţii universitare, inclusiv prin analize şi campanii de conştientizare şi combatere a fenomenului în spaţiile instituţiilor de învăţământ superior. Odată cu modificările aduse asupra Codului-cadru de etică şi deontologie universitară prin Hotărârea Guvernului nr. 952/2025, dar şi asupra Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de etică universitară prin Ordinul nr. 6882/2025, ANOSR a realizat o analiză prin care a examinat în ce măsură universităţile de stat din România au adoptat aceste modificări în documentele proprii", se arată într-un comunicat de presă al alianţei.

Potrivit sursei citate, 35 de universităţi de stat nu au adoptat un nou cod de etică şi deontologie universitară în urma modificărilor legislative, adică un procent de 67,3%.

Articolul continuă după reclamă

ANOSR mai arată că, în cazul Codurilor de etică şi deontologie universitară, din cele 52 de universităţi de stat, 14 universităţi au preluat integral articolele posibile de preluat, o universitate a preluat un articol integral din două articole posibile de preluat, iar două universităţi au un grad de preluare parţială de 50%, adică au preluat un articol parţial din două articole posibile de preluat.

"În ceea ce priveşte Regulamentele privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de etică universitară, 37 de universităţi nu au preluat prevederile legislative în propriile documente, reprezentând un procent de 71,2%. Astfel, din cele 52 de universităţi de stat, patru universităţi au un grad de preluare integrală a modificărilor de 100% (au preluat integral 3 articole din 3 articole posibile de preluat), trei universităţi au un grad de preluare integrală de 66,67% (au preluat integral 2 articole din 3 articole posibile de preluat), şase universităţi au grad de preluare integrală de 33,33% (au preluat 1 articol parţial din 3 articole posibile de preluat), două universităţi cu grad de preluare parţială de 66,67% (au preluat 2 articole parţial din 3 articole posibile de preluat) şi şase universităţi cu grad de preluare parţială de 33,33% (au preluat 1 articole parţial din 3 articole posibile de preluat). Unitatea de calcul aplicată este articolul adoptat, nu instituţia de învăţământ superior. Având în vedere faptul că aceeaşi universitate poate adopta articole în regim diferit (integral şi parţial), aceasta este înregistrată în ambele secţiuni", precizează sursa citată.

ANOSR atrage atenţia întregii comunităţi universitare, tuturor instituţiilor de învăţământ superior şi Ministerului Educaţiei cu privire la importanţa asigurării cadrului normativ adecvat, orientat spre asigurarea unui mediu universitar sigur pentru toată lumea şi solicită implementarea cu celeritate a modificărilor legislative ale Codului-cadru de etică şi deontologie universitară, modificat prin Hotărârea Guvernului nr. 952/2025, precum şi ale Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de etică universitară, fără menţiuni parţiale, modificat prin Ordinul nr. 6882/2025.

De asemenea, ANOSR solicită "responsabilitate" din partea universităţilor de stat din România în ceea ce priveşte obligaţia preluării integrale a reglementărilor de la nivel naţional în documentele interne ale universităţii.

Nicu Tatu Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰