Anunţul ministrului Educaţiei despre bursele tăiate. Când ar putea fi reintroduse în sistem

Bursele de performanţă ale elevilor, dar şi bursele tăiate de la studenţi ar putea reveni în sistem de anul viitor. După măsurile de austeritate, Daniel David se declară nemulţumit de cum arată sistemul nostru de educaţie. Invitat în platoul Observator, acesta a spus că nu acceptă orarul ilegal în trei schimburi din România şi anunţă că are de gând să reglementeze homeschooling-ul în ţara noastră.

"Printre măsurile pe care le întoarcem, da, bursele pentru performanță și în zona studenților, burse le sunt importante. Mi-ar plăcea să putem începe să gândim în bugetul de anul viitor. Am și invitat și elevii, și studenții, și profesorii, și sindicatele să vedem cum construim pe această nemulțumire", a declarat ministrul David.

Ministrul Educaţiei a mai adăugat că nu acceptă orarul ilegal în trei schimburi din România şi a anunţat că are de gând să reglementeze homeschooling-ul în ţara noastră. "Nu pot să recunosc. Ca ministrul nu pot spune decât că este ilegal să funcționeze o școală în trei schimburi. Dacă există această problemă trebuie să fie semnalată de către părinți sau de către cineva, către inspectorat și dacă inspectoratul nu reacționează către minister. Nu vreau să discut ceva ce este în afara legii ca să-i găsesc o justificare".

Daniel David a invitat părinţii ai căror copii învaţă într-un astfel de sistem să depună sesizări. "Vă rog să mi se facă o sesizare, adică către inspector prima dată și după aceea discutăm. Este ilegal să ai școală în trei schimburi. (...) Nu știam soluția inspectoratului, o să o verific și eu, dar încă o dată, prin lege, nu poți să ai școală în trei schimburi".

