BAC 2025 sesiunea de toamnă, la Limba română. Ce subiecte au avut de rezolvat absolvenţii de liceu

La a doua sesiune a Bacalaureatului, candidații de la profilul real au primit la proba de Limba și literatura română un text din genul dramatic, având de prezentat particularitățile acestuia. Peste 30.000 de absolvenți de liceu sunt așteptați să susțină examenul, în sesiunea de toamnă, care continuă marți cu proba la Matematică sau Istorie, iar miercuri cu proba la alegere. Primele rezultate vor fi afișate pe 18 august, iar rezultatele finale, după contestații, pe 26 august.

UPDATE 11:00 La subiectul III al probei de limba română a fost inclus un text din genul dramatic. La profilul real, candidații au avut de prezentat particularitățile unui text dramatic studiat.

UPDATE 09:00 A început examenul la proba de Limba română în cadrul sesiunii de toamnă a bacalaureatului.

Peste 30.000 de absolvenţi de liceu, dintre care peste 18.200 de candidaţi provin din promoţia curentă, iar circa 12.000 de candidaţi din promoţiile anterioare. Conform datelor oficiale, vorbim despre cel mai mic număr din ultimii 21 de ani. Cei care susțin examenul de Bacalaureat pentru a treia oară sau mai mult trebuie să plătească pentru fiecare probă în parte.

Luni este programată proba scrisă la Limba şi literatura română în cadrul examenului de Bacalaureat, sesiunea a doua. Marţi va avea loc proba scrisă obligatorie a profilului, iar miercuri proba scrisă la alegere a profilului şi specializării. Joi este programată proba scrisă la Limba şi literatura maternă.

Bac 2025, sesiunea de toamnă. Reguli pentru accesul în sălile de examen

Probele încep la ora 9:00, accesul candidaţilor în săli fiind permis, în baza unui act de identitate valid, până la ora 8:30.

Pentru redactarea unei lucrări scrise/ rezolvarea subiectelor sunt prevăzute trei ore, calculate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen. Beneficiază de prelungire (cu cel mult două ore) candidaţii cărora li s-a aprobat solicitarea în acest sens de către comisiile judeţene, în concordanţă cu Procedura de asigurare a condiţiilor privind egalizarea şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare.

Pentru rezolvarea subiectelor, candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, hârtia folosită este doar cea distribuită în sălile de examen.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte (ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc.), precum şi a oricărui mijloc electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.). De asemenea, elevii vor fi informaţi că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc.

În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Candidaţii surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de Bacalaureat.

Pe durata desfăşurării probelor, toate sălile de examen sunt supravegheate audio-video. Subiectele şi baremele se publică în fiecare zi de probă scrisă la ora 15.00, pe subiecte.edu.ro.

Ce candidați dau bacul în sesiunea de toamnă

Candidați din promoția curentă (clasele a XII‑a/a XIII‑a) care nu au promovat sesiunile anterioare, dar și absolvenții din promoții anterioare care nu nu au susținut Bacul până acum pot participa la a doua sesiune. De asemenea, pot participa elevii care au promovat corigențele în vară. Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții (cumulat):

susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;

susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;

obținerea cel puțin a mediei 6 la probele scrise (media notelor obținute la probele scrise).

Calendar BAC 2025 - sesiunea a doua

14–21 iulie: Înscrierea candidaților pentru sesiunea de toamnă, inclusiv a celor care au promovat examenele de corigențe.

4–5 august: Proba A – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română

5 august: Proba B – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă

6 august: Proba D – Evaluarea competențelor digitale

7–8 august: Proba C – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională

Probele scrise:

11 august: Proba E.a) – Limba și literatura română

12 august: Proba E.c) – Proba obligatorie a profilului

13 august: Proba E.d) – Proba la alegere a profilului și specializării

14 august: Proba E.b) – Limba și literatura maternă

Rezultate și contestații:

18 august: Afișarea primelor rezultate, vizualizarea lucrărilor scrise, începerea depunerii contestațiilor

19–20 august: Continuarea vizualizării lucrărilor și depunerea contestațiilor

26 august: Afișarea rezultatelor finale.

Rezultate Bac, sesiunea iunie 2025

Rata de promovare a crescut la 76,5%, după rezolvarea contestaţiilor. Rata de succes la examenul de Bacalaureat a crescut cu 2,2% - de la 74,3% la 76,5% după soluţionarea contestaţiilor, conform rezultatelor finale făcute publice pe 30 iunie de Ministerul Educaţiei, care precizează că numărul contestaţiilor a fost mai mic decât în anii precedenţi.

Astfel, s-au înregistrat, în total, 80.092 de candidați promovați (plus 2.287 de candidați față de rezultatele inițiale - 77.805 candidați). Dintre aceștia, 75.662 de candidați provin din promoția curentă, rata de reușită fiind de 81,9%, iar 4.430 de candidați provin din promoțiile anterioare, cu o rată de reușită de 35,8%. Cei mai mulți candidați - 14.004 din promoții cumulate - au obținut medii situate pe segmentul 9 - 9,49, iar 33 de candidați au încheiat probele scrise cu media 10 (plus 9 față de prima afișare). Numărul notelor de 10 pe probe/discipline de examen:

Limba și literatura română - 241;

Limba și literatura maternă - 24;

Proba obligatorie a profilului - 3.899 (Matematică: 2.700 + Istorie: 1.199);

Proba la alegere a profilului și a specializării - 3.415 (cele mai multe note de 10 au fost obținute la disciplina logică și argumentare - 970).

Au fost declarați respinși 24.602 candidați, iar 64 de candidați au fost eliminați pentru tentative de fraudă. Rata de promovare se calculează din totalul candidaților prezenți, incluzând în această categorie și candidații eliminați. Numărul contestațiilor înregistrate în sesiunea curentă a fost de 39.734 și se situează pe un trend descendent, comparativ cu anii anteriori (exemple: 51.373 de contestații depuse în sesiunea similară a anului trecut, 54.632 în 2023, respectiv 49.115 în 2022).

Din acest total, 17.004 contestații au vizat note la proba E)a), 311 contestații la proba E)b), 11.682 de contestații la proba E)c) și 10.737 de contestații la proba E)d). Astfel, după parcurgerea procedurii de reevaluare, pentru 37.947 de lucrări notele inițiale au fost modificate (în plus sau minus, conform metodologiei). Un număr de 21.803 candidați au solicitat vizualizarea lucrărilor (7,2% din totalul lucrărilor).

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să renunţaţi la Pilonul 3 din cauza modificărilor propuse de Guvern? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰