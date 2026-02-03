Simulare Evaluarea Naţională 2026. Calendar, programa şi alte informaţii utile

Simularea Evaluării Naționale 2026 reprezintă un pas esențial pentru elevii de clasa a VIII-a, oferindu-le oportunitatea de a se pregăti înainte de examenul final. Ministerul Educației a stabilit calendarul oficial și programa pentru simulare, iar cunoașterea acestor detalii este importantă pentru o pregătire eficientă.

Calendarul simulării de la Evaluarea Naţională 2026

Conform anunțurilor oficiale, simularea Evaluării Naționale 2026 va avea loc în luna martie, după următorul calendar orientativ:

Limba și literatura română: prima probă, desfășurată în prima zi de simulare.

Matematică: a doua probă, de obicei organizată în ziua următoare.

Limba maternă (pentru elevii aparținând minorităților naționale): proba se desfășoară separat, în funcție de deciziile inspectoratelor școlare.

Data exactă poate varia ușor de la un județ la altul, însă simulările sunt organizate în aceeași perioadă în întreaga țară.

Cum se anunţă rezultatele şi ce se întâmplă cu notele

Programa pentru simulare corespunde materiei parcurse în ciclul gimnazial, respectiv clasele V-VIII, conform structurii aprobate de Ministerul Educației.

Limba și literatura română: subiectele vor testa competențele de înțelegere a textului, analiza literară, redactarea unui text argumentativ și cunoașterea elementelor de gramatică.

Matematică: exercițiile vor acoperi capitole precum algebra, geometria plană și în spațiu, numere raționale și operații cu acestea, precum și probleme de logică și raționament matematic.

Limba maternă: conținutul și tipurile de subiecte vor corespunde programei specifice, asigurând evaluarea competențelor de comunicare în limba respectivă.

Este recomandat ca elevii să studieze temeinic materia din clasele anterioare, mai ales pe ariile considerate dificile, și să rezolve teste anterioare pentru a se familiariza cu formatul examenului.

Care este programa

Simularea Evaluării Naționale se bazează pe programa școlară oficială, care acoperă cunoștințele și competențele acumulate în ciclul gimnazial, în special în clasele V–VIII. Programa este stabilită de Ministerul Educației și este aliniată cu standardele naționale pentru Evaluarea Națională.

Limba și literatura română

Elevii vor fi testați pe următoarele competențe și conținuturi:

Înțelegerea unui text literar și nonliterar: identificarea temei, a personajelor, a mesajului transmis; interpretarea și analiza textului.

Redactarea unui text argumentativ sau narativ: exprimarea clară și coerentă a ideilor, folosirea corectă a limbii române, structurarea textului.

Elemente de gramatică și vocabular: folosirea corectă a timpurilor verbale, acordurile, părțile de vorbire, sinonime și antonime, punctuație.

Literatura română: cunoașterea operelor studiate, curente literare, autori și genuri literare din programa clasei a VIII-a.

Matematică

Programa la matematică include următoarele domenii:

Aritmetică și algebră: operații cu numere raționale, puteri, expresii algebrice, ecuații și inecuații simple.

Geometrie: proprietăți ale figurilor plane (triunghi, patrulatere, cerc), calculul ariilor și perimetrelor, geometria în spațiu (volum și suprafață).

Rezolvarea problemelor: probleme de logică, probleme cu procentaje, proporții, situații practice care implică raționament matematic.

Funcții și grafice: interpretarea și reprezentarea grafică a funcțiilor simple.

Limba maternă

Programa pentru limba maternă este similară cu cea pentru limba română, adaptată la particularitățile limbii respective.

Se testează competențe de înțelegere, exprimare scrisă și cunoștințe gramaticale specifice limbii materne.

