Violul unei fetiţe de nouă ani scoate la iveală o poveste de groază - o serie întreagă de abuzuri, asupra mai multor minore, care se întind pe două decenii. Doi posibili pedofili în serie au fost reținuți de polițiști, după ce chiar fiica unuia dintre ei a sesizat autorităţile. Individul şi-ar fi violat propria nepoată timp de un an de zile. Complice i-ar fi fost un vecin, care ar fi recunoscut, în faţa anchetatorilor, că niciunul dintre ei nu e la prima faptă.

Cei doi bărbați, bunicul fetei de doar 9 ani și vecinul lor, au fost arestați preventiv pentru următoarele 30 de zile. Ancheta pornită după sesizarea făcută de mama copilului a scos la iveală doi posibili pedofili în serie, care ar fi acționat timp de mai bine de două decenii.

Totul s-ar fi întâmplat în camera bunicului din casa unde stătea alături de fata de nouă ani în timp ce părinții ei nu erau acasă.

"El rămânea cu fata cât timp eram noi plecați. A avut grijă în alt sens", a spus mama victimei.

Timp de un an, bărbatul de 58 de ani și-a abuzat nepoata în timp ce era lăsat singur cu ea. Imediat ce copila și-a făcut curaj și le-a spus părinților, mama ei a mers la poliție și a declarat totul.

"Noi în ianuarie, pe 28, am aflat, fata i-a povestit mătușii și am fost la poliție. Pe 26 februarie l-au ridicat pe el. Voia să o atingă, punea mâna. N-a fost oricum legătură tată-fiică între noi", a mai spus mama victimei.

Din aproape în aproape, ancheta polițiștilor a dus și la casa aflată vizavi, unde locuiește un bărbat de 80 de ani. Nu doar bunicul fetiței ar fi fost implicat în abuzuri, ci și acest vecin, considerat de familie, de asemenea, o persoană inofensivă. Ajuns în fața anchetatorilor, însă, octogenarul a recunoscut că faptele ar fi început cu mult timp în urmă, iar că numărul victimelor ar fi mult mai mare, întins pe aproape două decenii.

"A rezultat presupunerea rezonabilă că cei doi bărbați ar mai fi săvârșit fapte similare și asupra altor persoane", a declarat Crina Eșanu de la Poliția Capitalei.

"Ar fi abuzat și de nepoata lui, mai de mult. Fiind mici, eram prietene atunci. Are mai multe filmări, filmulețe", a povestit mama fetiţei de 9 ani.

Polițiștii Capitalei fac apel la victimele care ar fi fost minore la momentul faptelor și care în prezent ar avea peste 30 de ani să se prezinte la sediul Poliției și să depună plângere împotriva bărbatului. În cazul în care vor fi găsiți vinovați, cei doi riscă pedepse de peste 15 ani de închisoare.

Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne.

