Simulare Evaluare Națională 2026 la Matematică: subiecte şi barem

Marți, 17 martie, continuă simularea la Evaluarea Națională 2026 pentru clasa a VIII-a cu proba de Matematică și se va încheia miercuri, 18 martie, cu proba scrisă la Limba și literatura maternă. Luni, 16 martie, a fost simularea la Limba și literatura română. Rezultatele vor fi comunicate individual (nu prin afişare) în data de 31 martie. Baremul va fi publicat pe site-ul Ministerului Educaţiei începând cu ora 15:00.

Potrivit Ministerului Educației, simularea la proba de Limba și literatura română a fost organizată în 4.545 de unități de învățământ (97.8% din totalul unităților de învățământ cu nivel gimnazial). Elevi prezenți (lucrări încărcate): peste 145.200. Elevi absenți din unitățile de învățământ care au organizat simularea probei: peste 11.800. A fost eliminat din examen un singur elev (tentativă de fraudă). Numărul elevilor de clasa a VIII-a din cele 104 unități care nu au organizat simularea: peste 5.200.

"Ministerul Educației și Cercetării își manifestă disponibilitatea de a transmite subiecte elaborate la nivel central și de a pune la dispoziție platforma de evaluare digitalizată, pentru ca unitățile care nu organizează in aceste zile simularea probelor scrise ale Evaluării Naționale să le poată susține la o dată ulterioară, în colaborare cu Inspectoratele Școlare, pentru elevii care doresc să participe", a transmis Ministerul.

Simulările, sub semnul întrebării

Sindicatele din Educaţie au avertizat săptămâna trecută că ”smulările la examenele naţionale vor fi serios perturbate”.

Conform sindicaliştilor, în urma referendumului organizat de FSLI şi FSE „SPIRU HARET”, rezultatele arată ”un nivel uriaş de nemulţumire în rândul angajaţilor din învăţământ”.

Peste 73.000 de angajaţi (peste 50% din profesorii membri de sindicat) au decis prin semnătură să nu participe la simulările examenelor naţionale, au anunţat sindicatele din învăţământ. De asemenea, peste 40.000, reprezentând aproximativ 28%, au optat direct pentru grevă în această perioadă.

Calendarul simulării Evaluării Naționale 2026

Simularea Evaluării Naționale 2026 se desfășoară pe parcursul a trei zile consecutive, în cadrul cărora elevii susțin probele scrise la disciplinele incluse în examenul de la finalul clasei a VIII-a. Testările se desfășoară simultan în toate școlile din țară, iar subiectele sunt unice la nivel național și elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare. Scopul acestor testări este de a verifica nivelul de pregătire al elevilor înainte de examenul propriu-zis din vară și de a identifica eventualele lacune în învățare.

Programul probelor scrise:

16 martie 2026 - Limba și literatura română;

17 martie 2026 - Matematică;

18 martie 2026 - Limba și literatura maternă, pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale.

Rezultatele vor fi comunicate individual (nu prin afișare) în data de 31 martie.

Notele nu sunt afișate nominal, ci în format anonimizat, pentru a respecta prevederile privind protecția datelor cu caracter personal. Astfel, fiecare candidat este identificat printr-un cod unic atribuit la începutul examenului. Listele publicate de unitățile de învățământ sau de inspectoratele școlare includ codul candidatului, în locul numelui și prenumelui, unitatea de învățământ, notele obținute la fiecare probă, media generală rezultată în urma simulării, dar și mențiunile speciale, acolo unde este cazul, precum „absent” sau „eliminat din examen”. Rezultatele obținute la simulare nu se trec în catalog. Totuși, în situațiile excepționale în care se dorește consemnarea notelor în catalog, acest lucru se poate face în baza unei cereri scrise depuse de cei interesați.

Evaluarea Națională 2026 - calendar

8 - 12 iunie 2026 - Înscrierea la Evaluarea Națională;

12 iunie 2026 - Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a;

22 iunie 2026 - Limba și literatura română - probă scrisă;

24 iunie 2026 - Matematica - probă scrisă;

26 iunie 2026 - Limba și literatura maternă - probă scrisă;

1 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (14:00-18:00);

2 - 3 iulie 2026 - Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;

4 - 7 iulie 2026 - Soluționarea contestațiilor;

8 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor.

