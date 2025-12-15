Americanii au făcut din nou presiuni asupra ucrainenilor să cedeze Donbasul Rusiei. Kievul refuză

În timpul negocierilor de la Berlin, negociatorii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, emisarul şi ginerele lui Donald Trump, au exercitat presiuni asupra reprezentanților ucraineni, cerându-le să renunțe la partea din Donbas aflată sub controlul Ucrainei, dezvăluie AFP, citând o persoană familiarizată cu discuțiile.

Ucraina speră să convingă SUA că un armistițiu trebuie încheiat fără ca Rusia să primească concesii teritoriale. Totuși, un oficial citat luni de AFP a declarat că negociatorii americani insistă în continuare ca Ucraina să se retragă din restul de 20% din Doneţk, teritoriu rămas sub control ucrainean, ca o condiție pentru inițierea discuțiilor de pace cu Rusia.

"Putin vrea teritorii", a spus sursa citata , adăugând că SUA cer ca Ucraina "să-și retragă trupele" din Donbas, solicitare cu care Kievul nu este de acord. "Este destul de frapant faptul că americanii adoptă poziţia Rusiei în această chestiune", a adăugat sursa. Emisarul special al lui Trump, Steve Witkoff, a declarat că, în cadrul întâlnirii de duminică la care a participat și ginerele fostului președinte american, Jared Kushner, s-au înregistrat "progrese semnificative".

Negociatorii americani cer în continuare Ucrainei să renunţe la regiune Donbas

Articolul continuă după reclamă

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, care desfășoară o misiune de diplomație de criză la Berlin, urmează să se întâlnească cu Volodimir Zelenski, iar seara li se vor alătura lideri europeni, precum și oficiali NATO și ai Uniunii Europene, pentru a demonstra sprijinul față de Ucraina. Întâlnirea va începe la ora 20:00. Reuters scrie că preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, se vor număra printre liderii ce se vor afla luni seară în capitala Germaniei pentru negocierile în vederea unui posibil acord de pace.

Washingtonul se poziţionează ca mediator între Kiev şi Moscova, care a lansat invazia din Ucraina la începutul anului 2022, cel mai grav conflict armat din Europa de după Al Doilea Război Mondial, soldat cu sute de mii de morţi şi răniţi, aminteşte AFP. Bazinul industrial ucrainean Donbas este format din regiunea Lugansk, aflată aproape în întregime sub controlul Moscovei, şi regiunea Doneţk, din care aproape 20% este controlat de armata ucraineană.

Dincolo de consideraţiile teritoriale, aceasta este secţiunea cea mai puternic apărată a frontului, alcătuită dintr-o centură de oraşe fortificate şi sute de kilometri de tranşee şi câmpuri minate. Un oficial ucrainean de rang înalt a declarat, de asemenea, pentru AFP că o nouă întâlnire a avut loc luni dimineaţă între preşedintele Volodimir Zelenski şi negociatorii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner, în a doua zi a acestor negocieri de la Berlin.

În timp ce Witkoff afirmase duminică seara pe X că s-au înregistrat "multe progrese" în timpul primei runde de discuţii de la Berlin, oficialul ucrainean a fost mult mai precaut. "Ideea principală este că au analizat punctele şi problemele cheie în detaliu, iar preşedintele le-a explicat poziţiile noastre. Acest lucru este util pentru ei", a spus el. Potrivit acestei surse, Kievul nu a abandonat cererea sa de a adera la NATO ca garanţie de securitate împotriva oricărei noi invazii ruseşti, respingând relatările făcute de unele instituţii media. Americanii "nu oferă în prezent detalii privind garanţiile de securitate", a adăugat el.

Cu toate acestea, Ucraina este pregătită să organizeze alegeri în termen de 100 de zile, aşa cum a solicitat preşedintele american Donald Trump, dar numai cu condiţia unui armistiţiu cu Rusia, a adăugat oficialul. "Putem organiza alegeri dacă ei insistă. Dar este şi o chestiune de securitate", a continuat sursa. "Sunt americanii pregătiţi să-l preseze pe Putin să accepte un armistiţiu? Până acum, el refuză să facă acest lucru", a argumentat sursa, adăugând că nu este încă clar de la ce dată vor fi calculate aceste 100 de zile.

Întrebat despre centrala nucleară Zaporojie din Ucraina, al cărei statut a fost invocat ca fiind una dintre cele două probleme principale "nerezolvate" de către Volodimir Zelenski săptămâna trecută, oficialul a indicat că "nu s-a convenit încă nimic". Această centrală, cea mai puternică din Europa, situată în sudul Ucrainei, este ocupată de Rusia din 2022.

Cu toate acestea, punctul privind o "amnistie completă" pentru toţi participanţii la conflict a fost eliminat din propunerile americane, a subliniat oficialul ucrainean. "Acest punct a fost eliminat în timpul unei runde anterioare de discuţii ucraineano-americane de la Geneva" din noiembrie, a spus el. Este o condiţie importantă pentru Ucraina, care acuză armata rusă de numeroase crime de război.

Sondaj: Majoritatea ucrainenilor resping varianta unor concesii majore în cadrul unui acord de pace

Trei sferturi dintre ucraineni resping varianta unor concesii majore în orice acord de pace, potrivit unui sondaj publicat luni şi citat de Reuters. Sondajul, realizat de Institutul Internaţional de Sociologie de la Kiev (KIIS), arată că 72% dintre ucraineni sunt pregătiţi pentru un acord care să îngheţe ostilităţile de-a lungul actualei linii a frontului şi care să conţină unele compromisuri. Cu toate acestea, 75% consideră "complet inacceptabil" un plan favorabil Rusiei care să prevadă cedarea de teritorii de către Ucraina sau limitarea dimensiunii armatei sale fără a primi garanţii clare de securitate.

Sondajul a fost realizat între sfârşitul lunii noiembrie şi mijlocul lunii decembrie şi a inclus 547 de respondenţi de pe teritoriul controlat de Ucraina. Directorul executiv al KIIS, Anton Hrushetskyi, a declarat că opinia publică cu privire la această chestiune a rămas neschimbată în ultimele luni, pe fondul presiunii tot mai mari din partea SUA. 63% dintre ucraineni au declarat că sunt pregătiţi să continue lupta şi doar 9% consideră că războiul se va termina până la începutul anului 2026.

Donald Trump a făcut presiuni asupra Ucrainei să asigure rapid pacea în războiul care durează de aproape patru ani, în timp ce armata rusă, mai mare şi mai bine înarmată, avansează pe câmpul de luptă. Kievul şi aliaţii săi europeni cer garanţii de securitate din partea Washingtonului ca parte a oricărui acord, Zelenski spunând duminică că Ucraina va renunţa la ambiţiile sale de a adera la NATO în schimbul acestor garanţii.

Cu toate acestea, doar 21% dintre ucraineni au încredere în Washington, în scădere de la 41% în decembrie anul trecut. Încrederea în NATO a scăzut, de asemenea, la 34% de la 43% în aceeaşi perioadă. "Dacă garanţiile de securitate nu sunt clare şi obligatorii... ucrainenii nu vor avea încredere în ele, iar acest lucru va afecta disponibilitatea generală de a aproba planul de pace corespunzător", a scris Hrushetskyi.

Georgiana Dulgheru Like

Întrebarea zilei Ce alegeţi pentru masa de Crăciun? Acasă Catering Restaurant

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰