La colţul străzii, la piaţă, pe şantier, în Uber, dar şi în inima districtului financiar din Londra, se vorbeşte în română. E a treia cea mai vorbită limbă din Regat, după engleză şi poloneză. O britanică îndrăgostită de ţara noastră se luptă să obţină introducerea limbii române drept opţiune de studiu în învăţământul secundar. Câţiva politicieni laburişti au pus şi ei umărul, dar decizia finală le va aparţine şefilor din educaţie. O petiţie de susţinere a iniţiativei strânge deja semnături.

Fie că au sau nu rădăcini româneşti, mulţi copii din Marea Britanie au fost încântaţi să ne înveţe limba. Mai ales că o aud la tot pasul. Româna este a doua cea mai vorbită limbă străină în Marea Britanie, după limba polonă. Şi principala limbă străină vorbită în Londra.

"Este o moştenire antică, un limbaj minunat. Aud limba română în metrou, când cineva conduce un Uber, când cineva îmi face un test de sânge sau la recepţia şcolii fiicei mele.", spune Tessa Dunlop, istoric.

Tessa Dunlop, istoric şi realizator TV în Marea Britanie este căsătorită cu un român şi au împreună două fete. Pentru fiicele sale şi pentru ceilalţi copii care au descoperit deja limba română, Tessa a început o campanie să obţină introducerea ei drept opţiune de examen în învăţământul secundar.

"Ce vrem noi foarte, foarte mult. Este un examen GCSE. În limba română.", spun copiii, potrivit unui reportaj BBC.

"Un GCSE în limba română ne-ar valida pe noi, m-ar valida pe mine, ne-ar validat cultura. Este important pentru mine şi cultura mea să fie văzută.", explică Adi Lăpădătescu, român stabilit în Londra.

"Dacă putem livra acest GCSE ar fi cu adevărat ceva de care Marea Britanie s-ar putea mândri. Ar fi un mod de a susţine statutul nostru de spaţiu primitor pentru imigranţii pe care i-am invitat.", spune Tessa Dunlop, istoric.

Campania a provocat o dezbatere în comisiile de învăţământ din parlamentul britanic. Iar în online circulă deja mai multe petiţii de susţinere a demersului Tessei. Decizia finală le aparţine, însă, şefilor din educaţie.

"Multe familii românești ar aprecia șansa ca și copiii lor să își suplimenteze examenele școlare normale cu un GCSE în română.", spune Gareth Thomas, parlamentar britanic.

"Limbile străine sunt o parte vitală a curriculumului nostru și pot deschide uși pentru tinerii din întreaga țară și chiar din străinătate.", precizează Allan Campbell, lider Camera Comunelor.

Şcolile britanice pot lua în considerare și predarea altor limbi străine, inclusiv a limbii române, ca parte a curriculumului lor, pentru a reflecta nevoile comunității locale. La ultimul recensământ, circa 160 de mii de oameni au declarat româna ca a doua limbă principală. 1,4 milioane de români trăiesc în Marea Britanie, jumătate de milion dintre ei, doar în zona Londrei.

