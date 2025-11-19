Cătălin Constantinescu are doar 17 ani, dar a reușit o performanță demnă de un inginer cu experiență: a construit un robot funcțional, gândit pentru intervenții în situații de urgență. Elev la Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja” din București, el este unul dintre tinerii incluși în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, care promovează inovația, educația și performanța tinerilor.

Cătălin Constantinescu, liceanul care a construit un robot salvator: „Poate merge acolo unde oamenii nu pot"

Proiectul său, RACC, a fost conceput ca un robot autonom capabil să intre în locuri unde oamenii nu pot ajunge fără risc. Scopul este să sprijine echipele de intervenție în misiuni dificile, cum ar fi cutremurele, alunecările de teren sau incendiile. RACC poate transmite imagini și date în timp real, poate analiza stabilitatea solului și poate identifica pericolele dintr-o zonă afectată.

Cătălin a lucrat la proiect mai bine de un an, pornind de la ideea că timpul de reacție în situații de urgență poate face diferența între viață și moarte. RACC este gândit să preia primele etape ale unei intervenții, înainte ca echipele de salvatori să intre în teren, explică tânărul.

Robotul are o suspensie dinamică care îi permite să se adapteze la terenuri diferite, de la pietriș și noroi până la suprafețe prăbușite. Autonomia sa depășește 50 de ore, iar designul modular permite schimbarea rapidă a componentelor în funcție de misiune.

Cătălin a învățat singur programare și electronică, iar mare parte din piese le-a proiectat personal. Într-un an, a reușit să creeze un robot complet operațional, capabil să transmită date în timp real către echipele din teren.

Munca sa a fost recunoscută la RoboFest 2025, cel mai mare eveniment de robotică din Europa, unde RACC a fost prezentat în cadrul competiției RoboChallenge. În secțiunea „Freestyle Showcase”, proiectul a primit Premiul de excelență pentru inovație în tehnologie, oferit de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Nu este prima dată când Cătălin impresionează. Anul trecut a câștigat locul I la aceeași competiție cu robotul SyncaTron 3.0, demonstrând că pasiunea sa pentru robotică nu este o întâmplare.

România are nevoie de astfel de tineri, care combină tehnologia cu spiritul practic. Într-o lume în care peste 1.000 de apeluri la 112 sunt înregistrate zilnic, soluții precum RACC pot deveni un sprijin real pentru echipele de intervenție.

Prin proiectul său, Cătălin arată că viitorul roboticii românești poate începe dintr-o sală de liceu, nu doar dintr-un laborator universitar. Performanța lui este o dovadă că atunci când educația, pasiunea și curiozitatea se întâlnesc, rezultatele pot schimba vieți.

