Video Ce urmează pentru elevi după vacanţa de Paşte: câte zile libere mai au până la finalul anului şcolar
S-a încheiat şi vacanţa de Paşte, iar de azi, clopoţelul îi adună din nou pe elevi în bănci. Începe ultimul modul din acest an şcolar, dar până la vacanţa de vară, elevii vor mai avea câteva zile libere.
Vacanţa de Paşte a luat sfârşit, iar o dată cu întoarcerea la cursuri începe şi ultimul modul al acestui an şcolar. Modul 5, mai exact, care durează de astăzi, 15 aprilie, până pe 19 iunie.
Câte zile libere mai au elevii până la vacanţa mare
Până la sfârşitul anului şcolar mai sunt aproximativ 9 săptămâni, perioadă importantă pentru pregătirea examenelor şi pentru încheierea mediilor.
Ultimul modul vine şi cu câteva zile libere. Astfel, elevii nu vor merge la şcoala pe 1 mai, pe 1 iunie, iar în perioada 20 iunie - 6 septembrie elevii se vor bucura de vacanţa de vară.
