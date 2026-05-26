Școală, meditații, teste… și tot mai puțin timp să fie copii. Înainte de examene, mulți elevi intră într-un maraton al presiunii şi al oboselii. Pe scurt în burnout. Cei de clasa a şasea au trecut, astăzi, prin emoţiile Evaluării Naţionale. E vârsta la care începe stresul şi apare frica de eşec. De multe ori, indusă chiar de părinţii care cred că de fapt îşi încurajează copiii - poate vă amintiţi de fraza: "Ai grijă ce notă iei, să nu te faci de râs!".

Test după test. La școală, acasă, la meditații. Cu mai puțin de o lună înainte de Evaluarea Națională și Bacalaureat, copiii resimt mai mult ca oricând presiunea performanţei. Pentru Natalia, elevă în clasa a VIII-a în Timişoara, acest ritm lasă deja urme vizibile.

"Eu fac meditații și la matematică și la română, e foarte complicat să ajung la ambele. E foarte puțin timp între meditații și când se termină școala, sunt tot pe fugă, e foarte ocupat tot programul meu. Sunt foarte obosită în ultima perioadă", povesteşte Natalia.

Printre ei şi Adrian, tatăl Mirunei, o altă adolescentă care, la 14 ani, se pregătește pentru cel mai important examen din viața ei de până acum, Evaluarea Naţională.

"Viața Mirunei este chiar stresantă. […] E obligată să facă pe lângă școală, de 2-3 ori pe săptămână merge la română, de 2-3 ori pe săptămână merge la matematică. […] Este obosită, evident. Ieri veneam cu ea de la școală și vorbeam cu ea, eu la volan, și am observat că e tăcere în jurul meu – adormise", spune Adrian Marcu, părinte.

Elevă: Încerc să fac teste, în fiecare zi câte un test.

Reporter: Cât timp îți ia asta pe lângă școală?

Elevă: 4 ore cam așa. […] Meditații am joi și vineri și atunci e stresant. [...] Știu că pot, dar mi-e frică ca stresul ăsta să nu mă împiedice, să nu-mi arăt potențialul.

Stresul, cel mai mare pericol la care sunt supuşi copiii

Un studiu al Asociaţiei Americane de Psihologie arată că cel mai mare pericol la care sunt supuşi copiii în era contemporană nu este nici violenţa, nici drogurile, ci stresul. De aceea, psihologii atrag atenţia că, în această perioadă, presiunea constantă poate duce la epuizare emoțională și chiar burnout școlar. Când ajunge, aşadar, pregătirea să însemne prea mult?

"Burnoutul nu mai e doar o stare de oboseală, e un stres cronic, la care elevii nu mai fac față – nici fizic, nici mental, și părinții insistă, și insistă, hai să facem și aia, și aia, și e în regulă să motivăm, dar nu e bine să suprasolicităm. Apare oboseala, apare starea de iritabilitate, nu se mai pot concentra, oricât de mult fac simt că nu mai fac suficient. Apare teama de a nu dezamăgi, apare depresia, apar simptome anxioase", explică psihoterapeutul Vanesa Serac.

Sunt simptome pe care le observă şi profesorii, dincolo de emoțiile firești dinaintea examenelor.

"Au o problemă de concentrare, au o problemă de comunicare. Se închid în ei. E o lună extrem de agitată, o lună tensionată", a spus directorul Şcolii Generale 30 Timişoara, Mihaela Șora.

Carmen Drăgoescu, profesor matematică: Îi simt pregătiți, îi simt și obosiți, emoționați.

Reporter: Ce le-ați transmite părinților?

Carmen Drăgoescu: Să nu îi preseze foarte mult, să le ofere un cadru emoțional cât mai confortabil.

Frica de eşec începe să se simtă de la 12 ani

"Acum că vine examenul sunt și mai stresată, mai multă fugă. E mai mult frica de eșec și să nu intru la un liceu bun", spune o elevă.

Adică exact acea anxietate pe care, de multe ori, părinţii le-o induc în speranţa că astfel își ajută copilul. Uneori prin comparaţii, alteori prin fraze care au modelat generația părinților de azi: "Ai grijă să nu te faci de râs", "De nota asta depinde tot" sau "Dacă iei notă mică, ți-ai distrus viitorul". Deşi par motivaționale, în realitate, aceste fraze toxice pot afecta performanța adolescenţilor.

"Le-am auzit toată copilăria mea. Nu le-am folosit niciodată cu fiul meu, deși știu că se practică adesea. Mi se pare că e un comportament nepotrivit. Nu îi ajutăm pe copii atunci când îi amenințăm sau punem presiune. Dimpotrivă, ar trebui să îi încurajăm, să le vedem capacitățile", povesteşte o mamă.

"Da, am auzit, dar nu mi se pare o soluție prin care să procedeze părinții. Tu, ca și părinte, trebuie să-ți susții copilul și să nu spui că dacă nu iei nota aia nu știu ce pedeapsă îți dau", a fost o altă părere.

"Colegii mei îmi spun: avem evaluare de clasa a șasea. Sunt cam speriat: ce o să se întâmple dacă iau notă mică, ce o să-mi zică părinții?", se întreabă un elev.

Studiile arată că adolescenții dau randament mai bine atunci când nu trăiesc cu senzația că viitorul, iubirea și valoarea lor depind doar de o notă.

