Anul școlar 2025-2026 se apropie de final, iar elevii vor intra curând în vacanța de vară. Autoritățile au anunțat datele oficiale pentru încheierea cursurilor și debutul noului an școlar.

Când este vacanţa de vară în 2026 - Profimedia

Vacanța de vară 2026 începe în luna iunie pentru elevii din România. Calendarul aprobat de Ministerul Educației arată când se termină școala și când începe noul an școlar.

Când este vacanța de vară în 2026. Data la care elevii termină cursurile

Elevii din România vor intra în vacanța de vară 2026 începând cu data de 20 iunie, după încheierea cursurilor din anul școlar 2025-2026. Vacanța se va desfășura până pe 6 septembrie 2026, iar noul an școlar va începe pe 7 septembrie.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit structurii anului școlar aprobate de Ministerul Educației, majoritatea elevilor termină cursurile vineri, 19 iunie 2026, urmând ca de sâmbătă, 20 iunie, să înceapă oficial vacanța de vară.

Cât durează vacanța de vară în 2026

Vacanța de vară 2026 va avea o durată de aproximativ 11 săptămâni pentru majoritatea elevilor din învățământul preuniversitar. În această perioadă, copiii și adolescenții vor avea liber înainte de începerea noului an școlar.

Calendarul oficial arată că:

cursurile se încheie pe 19 iunie 2026;

vacanța începe pe 20 iunie 2026;

noul an școlar începe pe 7 septembrie 2026.

Există excepții pentru anumite clase

Elevii din anii terminali au un calendar diferit față de restul claselor.

Conform structurii anului școlar:

clasele a VIII-a termină cursurile mai devreme, pe 12 iunie 2026;

clasele a XII-a zi și a XIII-a seral încheie cursurile pe 5 iunie 2026;

elevii din învățământul tehnologic și profesional pot continua cursurile până la finalul lunii iunie.

Când începe anul școlar 2026-2027

Ministerul Educației a stabilit că anul școlar 2026-2027 începe oficial pe 1 septembrie 2026, însă cursurile pentru elevi vor debuta pe 7 septembrie. Structura noului an școlar păstrează organizarea pe module și vacanțe.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰