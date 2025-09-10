Şcoala vine la pachet cu emoţii, dar şi cu responsabilităţi, atât pentru copii cât şi pentru părinţi. Şi să nu uităm, cu cheltuieli. De la uniformă şi până la rechizite toate sunt în sarcina părinţilor. Potrivit unui studiu, realizat de o companie de curierat, aproape jumătate dintre părinți au ales să cumpere rechizite din online pentru noul an școlar.

Vorbim despre un procent care se apropie de jumătate, mai exact 47% dintre părinții chestionaţi au spus că au cumpărat rechizitele din mediul online, potrivit studiului realizat de o companie de curierat.

Anul acesta, coşul de cumpărături a depășit 500 de lei pentru aproximativ 60% dintre cumpărători, ajungând chiar la peste 1.000 de lei în cazul a aproximativ 22% dintre părinţi. Totodată, cei mai mulţi au ales calitatea. 58,4% au căutat în principal ca produsele sa fie rezistente şi fiabile, în timp ce doar 33,4% s-au uitat exclusiv la preț.

Deşi au plasat comenzile din timp, cu cel puţin două săptămâni sau chiar şi cu mai mult de o lună înainte de începerea școlii, peste un sfert dintre cei care au comandat online s-au așteptat să primească produsele în 1 - 2 zile, iar aproximativ 52 la sută au fost dispuși să aștepte comenzile până la 4 zile.

Potrivit studiului, tot mai mulţi părinţi aleg să cumpere online necesarul pentru şcoală, unul dintre motive fiind acela de a evita forfota din magazine specifică la început de an şcolar.

