Dacă până nu demult, absolvenții care au terminat IT-ul erau aproape că își vor găsi rapid un job bine plătit, acum mulți se confruntă cu șomajul și cu o piață a muncii dominată de automatizare și lipsa locurilor pentru începători.

Diploma cu care abia îți mai poți găsi un loc de muncă. În trecut era "biletul de aur" pentru salarii uriașe - Shutterstock

La finalul anului trecut, Rashik Parmar, fost director la IBM și membru al consiliului consultativ al Școlii de Informatică de la Universitatea Leeds, a început să primească apeluri de la studenți disperați, proaspăt absolvenți de informatică. "Zeci de tineri mi-au spus că le este foarte greu să-și găsească primul job. Mulți părinți au sunat și ei. Se vedea cât de dificilă urma să fie piața", a declarat Parmar.

Mulți tineri au ales informatica crezând că le va asigura o carieră bine plătită și stabilă, dar această certitudine începe să nu mai fie valabilă. În anii 2000, absolvenții erau recrutați imediat de marile companii IT, cu salarii mari și beneficii generoase. Dacă știai să programezi, părea că drumul spre succes era deschis.

Astăzi, lucrurile s-au schimbat. Parmar vorbește despre un schimbare semnificativă, cauzată de externalizarea locurilor de muncă în străinătate și de automatizarea rapidă prin inteligență artificială (AI). Informatica nu mai garantează salarii mari și joburi stabile.

Articolul continuă după reclamă

Încetul cu încetul, joburile entry-level dispar

În 2025, aproape 250.000 de angajați din industria tech au fost concediați la nivel global. În același timp, startup-urile cresc rapid, dar cu echipe foarte mici. Pentru studenți și absolvenți, efectele sunt vizibile: numărul locurilor entry-level scade, iar concurența devine tot mai acerbă.

Datele din Marea Britanie arată o situație îngrijorătoare. Aproape unul din zece absolvenți de informatică nu avea loc de muncă la 15 luni după absolvire, față de media generală de 6,2%. În contrast, absolvenții de la facultățile de arte sau literatură se descurcă mai bine: șomajul este de 8,5% în artă, 6,4% în literatură engleză și doar 5,2% în arte performative.

Cei mai afectați sunt tinerii la început de carieră. În prezent, există de patru ori mai multe anunțuri pentru poziții senior decât pentru cele junior, ceea ce face dificilă găsirea primului job în IT, scrie The Telegraph.

Joseph, care a lucrat inițial în logistică și a studiat apoi informatică, a aplicat la aproximativ 100 de joburi pentru poziții de junior developer și a fost selectat doar în două cazuri. "După tot efortul depus, nu am primit niciun feedback", spune el.

Adam Mackay, în vârstă de 42 de ani, a investit aproape 90.000 de lire în facultate și master part-time în informatică. După luni de aplicații fără răspuns, consideră că AI ia toate joburile entry-level și se gândește să se reprofileze în învățământ.

Cum se schimbă regulile jocului

Cererea pentru începători a scăzut constant aproape un deceniu, pe măsură ce companiile externalizează munca și automatizează sarcinile de bază. Amazon a anunțat că AI va reduce numărul total de angajați corporativi, iar Microsoft a concediat 9.000 de ingineri software după ce 30% din coduri erau deja generate de AI.

Pentru absolvenți, drumul spre un job stabil și bine plătit în IT nu mai este garantat. Networking-ul și experiența practică devin esențiale. Joseph a reușit să obțină un job datorită unei recomandări pe LinkedIn: "E clar că networking-ul deschide uși în această industrie".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi renunţat la călătoriile cu avionul din cauza preţurilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰