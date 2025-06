Robotică, dezbatere, comunicare, inteligenţă artificială, matematică financiară ori limbi clasice. Sunt materii care ar putea să-şi facă loc în orarul de liceu, sub girul elevilor. Aşa arată cel mai îndrăzneţ model curricular propus de ministrul Educaţiei. "În trunchiul comun este un număr minim pe care trebuie să îl facă, în rest toate sunt la decizia elevului din oferta şcolii. Astfel încât elevii să poată susţine examenul de Bacalaureat. Copilul când intră la clasa a noua ştie că el îşi va dezvolta aceste competenţe", a declarat Radu Szekely, consilier în Ministerul Educaţiei.

Trunchiul comun, toate specializările primesc câte o oră în plus la istorie şi geografie.

"E vorba despre ceea ce înseamnă curajul asumat de şcoli de a-şi lua destinul curricular în mâini. Un astfel de model permite o proiectare curriculară pe arii de învăţare, să nu facă tot, şi fizică, şi chimie, şi biologie, şi toate celelalte. Niciodată aşa ceva nu are cum să funcţioneze sănătos la cap. Aşa cum e acum la noi acum, nu e la nimeni", a declarat Marian Staş, expert educaţie. Varianta standard, însă, care va fi cel mai probabil implementată în majoritatea liceelor, aduce ore în plus pentru toate specializările. Iar pe lângă trunchiul comun şi materiile de specialitate, elevii vor avea de ales optionale în proporţie de 10 sau 15%.

Trunchiul comun, toate specializările primesc câte o oră în plus la istorie şi geografie. Pe lângă asta, la profilul matematică-informatică, de exemplu, liceenii vor avea o oră în plus la mate şi încă una la informatică. Şi cu o oră mai puţin la a doua limbă străină. La ştiinţele naturii, în plus câte o oră de chimie şi biologie. La profilul ştiinţe sociale vor studia mai multă filosofie, plus matematică aplicată în ultimii doi ani de liceu. La filologie, pe lângă o oră în plus la limba străină şi limba română la clasele a 11-a şi a 12-a, noutatea este o oră de ştiinţe integrate, de exemplu robotică, orice care să se încadreze în paradigma combaterii pseudoştiinţei. "Dacă stăm să ne uităm pauşal, numărul total de ore a rămas acelaşi, la anumite specializări au primit, la altele nu. Avem un deficit foarte mare de profesori, planurile-cadru intră din 2026-2027. Acum avem banii şi proiectul pentru formarea profesorilor. Încercăm să deschidem şcoala către alţi colegi, poate antrepreonorii vor fi mai credibili", a declarat Bogdan Cristescu, secretar de stat în Ministerul Educaţiei.

Formarea profesorilor începe anul viitor. În afară de asta e nevoie şi de manuale noi pentru liceu. "La meme Jannette mais autrement coiffee, nu este schimbarea de fond, profundă şi curajoasă pe care eu o asteptam. Ma uit si eu cu jind la subiectele date la bacalaureatul francez si ma intreb tot in secolul 21, tot tineri, cum pot trata asemnea subiecte care poate cei mai buni dintre elevii buni să le poata trata", a declarat Andreia Bodea, director la liceul "I.L. Caragiale". Primii elevi care vor experimenta schimbarea sunt cei care încep clasa a opta la toamnă.

